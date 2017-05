Prodáváme se, abychom přežili, říkají mladí uprchlíci - prostituti v Německu

Přišli do Německa za lepším životem. Nyní někteří z mladíků, kteří urazili tisíce kilometrů za snem o blahobytu, říkají, že drogy a prostituce jsou jediné, na čem jim záleží.

Farid (není to jeho pravé jméno, to se bojí prozradit) stepuje před oprýskanými veřejnými toaletami a umávárnou nedaleko vchodu do berlínského parku Tiergarten. Může si tady odpočinout, umýt se. Mladíků jako on sem chodí víc. Jsou na první pohled unavení, bez nálady. Každou chvíli se tu objeví starší pánové. Farid je napjatý, vypadá, jako by na někoho čekal.

Nejvíc prostitutů je v Berlíně, následuje Frankfurt a Hamburk

Čeká na zákazníka. Je mu 21 let, do Německa přišel z Afghánistánu a teď si v Tiergartren kousek od Sochy vítězství vydělává na živobytí prostitucí. Je to, podle toho, co tvrdí, jediný způsob jak získat prostředky pro život. Jak občas uvádějí německá média, Farid jako mladistvý prostitut není jediný, kdo si tímto v Německu tímto legálním způsobem vydělává. Kolik je ale ve Spolkové republice mladistvých prostitutů, to nikdo neví. Nejvíc jich je podle serveru The Local v Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem a v Hamburku, odhaduje například agentura DPA.

Berlínská organizace Moabit Hilft pomáhající imigrantům mezi mladíky živících se prostitucí ve věku 20 až 25 let jsou Afghánci, Iránci, Íráčané a Syřané. Fungují v Tiergartenu už do začátku loňského roku a všechno to jsou muži. To jsou zkušenosti, které má ředitelka Moabit Hilft Diana Henniges. V Hamburku, jak říká představitelka města pro sociální záležitosti Melanie Leonhardová, je pár podobných případů, ale není to masová záležitost.

Ve Frankfurtu jsou zástupci organizace pomáhající nakaženým AIDS v kontaktu s přibližně dvacítkou mladých uprchlíků, kteří si vydělávají prostitucí. Všichni ale vědí, že skutečné počty budou podstatně vyšší, říká berlínská radní Karin Finková, která pracuje na tomto poli už přes 25 let.

Aby se dopracovali sociální pracovníci k hodnověrným údajům, musejí spolupracovat s tlumočníky. Jazyková bariéra jim bez pomoci zprostředkovatelů nedovoluje proniknout do této uzavřené komunity. Tlumočníci si musejí na obou stranách vybudovat značnou důvěru, což je v tomto multikulturním prostředí složité.

Sex za třicet i pět euro

Farid opustil svou vlast, když mu bylo deset, pak žil několik let v Iránu a poslední dva roky je v Německu. Jeho azylové řízení stále probíhá. O své rodině v Afghánistánu nemá žádné zprávy, neví ani, jestli jsou ještě naživu.

Kolik si vydělá? Za jednu „schůzku" má dvacet až třicet euro. Za ty si pak koupí heroin. Jeho klienty jsou většinou starší muži. Mezi prostituty nejsou žádní nezletilí, alespoň to sami prostituti tvrdí. Nechtějí však žádnou publicitu. Ti, kteří mají v Německu nějaké příbuzné, svou „práci" důsledně tají. Jak říká jeden starší Iránec, který podle vlastního vyjádření není v Tiergartenu kvůli sexu, mezi zdejší komunitou je čtyři nebo pět lidí HIV pozitivních.

Někteří z mladistvých chodí za mnohem menší částky, než si vydělá Farid – pět až deset euro. To je už na hranici základního přežívání. Alespoň to je zkušenost, kterou mají například ve Franfurtu, jak se zmiňuje Karin Finková. Ne všichni ale utratí sexem vydělané prostředky za drogy. Řada mladistvých prostitutů posílá část financí svým rodinám do vlasti. Kolik jich takhle s penězi ale nakládá, to Karin neví. Ve Frankfurtu je podle ní 600 až 800 prostitutů, většina z nich jsou mladiství. Průměrný věk se prý stále snižuje. Do tohoto množství se ale nepočítají prostituti, kteří fungují jako "callboys" na telefonu a na internetu. „Scéna se stále omlazuje," říká Karin Finková.

90 procent prostitutů jsou cizinci

Mění se i národnostní složení. Zatímco před 25 lety byly tři čtvrtiny mužů-prostitutů Němci (podle občanství), nyní je devadesát procent z řad uprchlíků a žadatelů o azyl. Nemálo prostitutů pochází také ze zemí východní Evropy. Jakob Pastötter z Německé společnosti pro sociálně-vědecký sexuální výzkum (DGSS) platí všechny údaje i pro další velká německá města.

Proč je prostituce mezi uprchlíky tak rozšířená? Ralf Rötten z berlínské skupiny Hilfe für Jungs (Pomoc pro chlapce) říká, že je to nejsnazší způsob, jak si vydělat rychle peníze bez jazykových znalostí a pracovního povolení.

Chtěl by se Farid vráti do Afghánistánu? O tom prý nemůže být řeč. Al-kájda byho prý zabila. Sice se zmiňuje, že až bude jeho azylové řízená ukončeno, doufá, že kladně, najde si práci. Ví, že to je tak trochu sci-fi. Kolotoč sex-heroin se nedá jen tak snadnou zastavit a vystoupit z něho.