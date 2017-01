Prokuratura: Breivik se snaží z vězení šířit nacistické ideje

Skien - Terorista Anders Behring Breivik se snaží z vězení šířit nacistickou ideologii, proto jsou přísné podmínky jeho zadržování nadále nutné. Před odvolacím soudem to dnes řekl norský generální prokurátor Fredrik Sejersted.

Soud rozhoduje o tom, zda Norsko porušuje držením vězně v samovazbě a omezováním jeho korespondence jeho lidská práva. V úterý státní zástupce zdůrazňoval, že Breivik je v současnosti ještě radikálnější než byl a že může spáchat nepředstavitelné činy.

"Breivik, který v roce 2011 při dvojím teroristickém útoku zabil 77 lidí, postupuje podle plánu, který představil ve svém 1500stránkovém manifestu zveřejněném krátce před masakrem," řekl v druhý den odvolacího procesu Sejersted. "Dokončil aktivní fázi a nyní pracuje na svém projektu jako ideolog a spisovatel a snaží se vytvářet zločinecké sítě," prohlásil generální prokurátor.

Vzhledem k tomu, že vězeňské úřady Breivikovi kontrolují korespondenci, zvažuje prý atentátník mimo jiné, že k šíření své ideologie zaměřené proti multikulturalismu bude využívat seznamovací inzeráty. Jejich obsah je totiž pod ochranou Evropského soudu pro lidská práva, napsal norský deník Verdens Gang. Breivik se o tomto plánu zmínil v jednom ze svých dopisů.



Loni v dubnu soud rozhodl, že Norsko porušilo některá atentátníkova práva při jeho věznění, především kvůli držení Breivika v samovazbě, stovkám osobních prohlídek či používání pout. Soud naopak odmítl, že by přísnou kontrolou korespondence bylo porušeno Breivikovo právo na soukromý život. Obě strany se proti verdiktu odvolaly.



Generální prokurátor Sejersted dnes před soudem citoval vyjádření psychiatričky Randi Rosenqvistové, která měla za úkol posoudit, jaká rizika od Breivika v současnosti hrozí. Podle ní je vězeň "ještě více konspirativní" než dřív. "Přál by si být přeložen na oddělení s ostatními zadržovanými nacisty. Pokud bude přeložen na běžné oddělení, říká, že si bude muset obstarat zbraň," píše se v posouzení rizik. "Chce si dopisovat s (neonacistickou organizací) Vigrid a (rovněž neonacistickým) Severským hnutím odporu a chce společně s nimi založit nacistickou stranu," dodala v hodnocení psychiatrička Rosenqvistová.



Při dnešním jednání také vyšlo najevo, že Breivik měl v úmyslu poslat dopis pozůstalým po obětech atentátů z 22. července 2011. Vězeňská služba nakonec dovolila, aby byl dopis loni poslán jejich advokátům. "I v tomto dopise, který obsahuje i jakýsi pokus o omluvu jednotlivcům, nikoli však sociálnědemokratické straně (jejíž mládež patřila k většině obětí Breivikových útoků) či Norsku, se snaží ideologicky ospravedlnit své činy," uvedl Sejersted.

Z Breivikových dopisů vyplývá, že by si vězeň rád našel přítelkyni či manželku, s jejíž pomocí by pak svou ideologii dále šířil. "Nejdůležitější v mém životě je sloužit národnímu socialismu. Proto je nutné zařídit vydání mých tří knih, což je mi upíráno. Je třeba, aby manželka jejich publikaci usnadnila," konstatoval Breivik.



Podle Sejersteda je Breivik ochoten snášet i tvrdší vězeňské podmínky, pokud bude moci šířit svou ideologii. "Řekl, že by byl raději převezen na Guantánamo, pokud by si mohl dopisovat s lidmi stejného názoru a vytvářet sítě," konstatoval Sejersted.