VIDEO: Prudké lijáky a záplavy v italském Livornu. Vzaly život celé rodině

Vojenské objekty, ve kterých platí vyšší bezpečnostní režim, by měly uklízet Vojenské lesy a statky (VLS). Za čtyřletý úklid firma dostane zaplaceno asi 925 milionů korun bez DPH. Informace o veřejné zakázce, za jejíhož dodavatele ministerstvo obrany vybralo státní podnik, který zřizuje, v pondělí projedná vláda. VLS již pro ministerstvo a armádu některé vojenské objekty hlídá. Vláda by zároveň měla v jiném usnesení schválit převedení 200 milionů korun z fondu VLS do státního rozpočtu.