První oběť londýnského požáru má jméno, jde o syrského uprchlíka Mohammeda

Britské úřady identifikovaly první oběť požáru londýnského mrakodrapu Grenfell Tower. Jde o syrského uprchlíka Mohammeda Alhajaliho. Do Británie přišel v roce 2014 a studoval tu stavební inženýrství.

Mohammed Alhajali, u nějž je udáván věk 23 let, žil v severním Kensingtonu. Během požáru se nacházel spolu se svým bratrem Omarem v bytě ve 14. patře budovy. Oba se pokusili z hořícího domu utéct, ale při cestě dolů se jeden druhému ztratili. Zatímco Omara zachránili hasiči, Mohammed se vrátil do bytu a pokusil se zavolat své rodině, žijící v syrském hlavním městě Damašku.

"Mohammed strávil na telefonu dvě hodiny hovorem se svým syrským kamarádem, zatímco čekal na záchranu. Snažil se spojit přímo se svou rodinou, kterou neviděl čtyři roky, ale nepovedlo se mu to," uvedla charita, která zveřejnila Alhajaliho identitu. "Když oheň dosáhl až do bytu, rozloučil se s přítelem a požádal ho, ať předá zprávu jeho rodině," dodala. Druhý bratr Omar se dostal do nemocnice King's College Hospital a jeho stav se zlepšuje. V současnosti se snaží získat pro členy své rodiny britská víza, aby "mohli ještě vidět Mohammedovo tělo".

Oba syrští bratři se chtěli tuto sobotu zúčastnit akce The Great Get Together, pořádané na počest zavražděné labouristické poslankyně a humanitární pracovnice Jo Coxové - ta byla 16. června 2016 pobodána, postřelena a zkopána ve městě Birstall v hrabství West Yorkshire, kde se účastnila pravidelného setkání se svými voliči. Svým zraněním podlehla po převozu do nemocnice. Organizátoři akce se nyní rozhodli akci využít i k tomu, aby jejím prostřednictvím uctili ty, kteří přišli o život v ohni.

Charita, která o případu informovala, uvedla, že bude požadovat důkladné prošetření stavebních předpis. "Mohamed přišel do této země kvůli bezpečnosti a Spojené království ho nepodpořilo," tvrdí charita.

Při požáru Grenfell Tower přišlo o život 17 lidí, několik dalších se nachází v kritickém stavu v nemocnicích, někteří se stále pohřešují.