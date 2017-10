Půjdeme. Ať už se s vámi domluvíme, nebo ne, varovala Británie Evropskou unii

Británie se chce s Evropskou unií domluvit na tom, jak proběhne její odchod, ale je připravena odejít i bez dohody, uvedl v úterý britský ministr pro Brexit David Davis. Varoval také, že každá chyba v rozhovorech může stát miliardy liber.

Na výroční konferenci britských konzervativců Davis prohlásil, že vláda si nepřeje, aby rozhovory, které mají ukončit čtyřicetileté britské členství v Evropské unii, selhaly. Přesto však pověřila své úředníky, aby pro případ, že by taková situace přece jen nastala, připravily i alternativní scénáře odchodu. Informovala o tom agentura Reuters.

Britská premiéra Theresa Mayová se pokusila odblokovat jednání s evropskými lídry tím, že nabídla určité ústupky v oblasti finančního narovnání a evropského soudnictví. Právě kvůli konečnému finančnímu vyrovnání byly vzájemné rozhovory před časem pozastaveny.

Evropský parlament ale už o několik hodin dříve schválil nezávazný pokyn vedoucím představitelům zemí Evropské unie, aby na summitu ve dnech 19. a 20. října přijali usnesení, že jednání o Brexitu nedosáhla takového pokroku, aby se dalo přikročit k obchodním otázkám.

"Usilujeme o to, aby jednání vedla k oboustranně dobrému a prospěšnému výsledku. To je to, oč nám jde. Ale pokud se nedobereme k takovému výsledku, jaký Británie potřebuje, jsme připraveni zvážit i jiné možnosti, protože takový už je úkol zodpovědné vlády. Cokoli jiného by znamenalo zanedbání povinnosti," uvedl Davis.

Podle jeho slov se Británie blíží k uzavření dohody s Evropskou unií týkající se občanských práv, což je jedna ze tří otázek, které by měly být vyřešeny hned v prvním kole vyjednávání. Davis v této souvislosti zkritizoval opoziční labouristy za to, že k Brexitu nezaujali jasný postoj.

"Jde o nejkomplexnější jednání, jaké si dokážete představit. Každé přehlédnutí, každá chyba může stát daňové poplatníky miliardy liber," řekl Davis.