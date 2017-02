Pusťme do SRN více migrantek, převaha mužů škodí, tvrdí člen CDU

Upřednostnit mezi migranty přijímanými v Německu ženy navrhl poslanec vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Kai Wegner. Nyní do země přicházejí hlavně mladí, často osamělí muži, napsala agentura DPA. To podle Wegnera pravděpodobně povede k problémům.

"Přebytek mužů může vyvést společnost z rovnováhy," varoval poslanec Spolkového sněmu ze strany kancléřky Angely Merkelové. Pokojné soužití je tím v jeho očích ohroženo. "Genderová kvóta, která by fakticky byla kvótou pro ženy, by obnovila rovnováhu pohlaví," dodal generální tajemník berlínské CDU.

Wegner chce, aby se od příštího roku každý měsíc zjišťovalo, kolik dospělých mužů a žen přišlo do Německa se statusem běžence. V případě, že počet mužů v jednom měsíci převýší počet žen, měly by být do země dále vpouštěny jen ženy, děti a páry. Jakmile se poměr opět vyrovná, byla by hranice znovu otevřena pro všechny uprchlíky.

Do Německa za poslední dva roky přišlo téměř 1,2 milionu běženců. Několik z nich se podle vyšetřovatelů dopustilo různých deliktů vůči ženám. Asi největší publicitu vyvolal případ mladého Afghánce Husajna K., jenž je podezřelý ze znásilnění a vraždy devatenáctileté studentky z Freiburgu. Velkou pozornost vzbudilo i masové obtěžování žen během předloňského Silvestra v Kolíně, které podle obětí a svědků páchali hlavně muži ze severu Afriky.

