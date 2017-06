Putin nabídl v televizní debatě exřediteli FBI Comeyemu politický azyl

Zeptejte se na cokoli, na vše odpovím a se vším pomohu, všechno zařídím. Jubilejní, patnáctá teledebata ruského prezidenta Vladimira Putina nevybočila z kolejí předešlých přímých přenosů. Nescházely prosby o nové bydlení, likvidace stále se rozrůstající skládky i mezinárodní sankce a vztahy s Ukrajinou. Neexistuje problém, na který by ruský prezident neznal odpověď.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov již před zahájením diskuse vysílané z televizního centra odmítl, že by debata byla předem připravená. Přesto žádná otázka dnes Putina nepřekvapila a ve většině případů měl po ruce konkrétné údaje, čísla, statistiky, citace.

Nechyběly pochopitelně otázky, které se více nebo méně týkaly konkrétních politických otázek, jako jsou vztahy k Ukrajině, mezinárodní ekonomické sankce, vztahy se Spojenými státy. Putin například komentoval nedávné vystoupení ukrajinského prezidenta Petra Porošenka při oslavách zrušení vízové povinnosti Ukrajinců při soukromých a obchodních cestách do Evropské unie. Porošenko před čtyřmi dny citoval mimo jiné ruské klasické básníky o „ruských otrocích a pánech" a hovořil o rozluce s ruským impériem. I když Putin tvrdil, že Porošenkovo vystoupení neměl čas sledovat, věnoval dotazu bezmála deset minut s podrobnou citací veršů a dalších argumentů v neprospěch Ukrajiny.

Sankce Rusku pomohly, jsme soběstační

Podobně se vyjadřoval k ekonomickým sankcím, které jsou spojené právě s ruskou agresí na Ukrajině (o tom ale Putin nehovořil). Podle ruského prezidenta přes počáteční problémy sankce ruskou ekonomiku posílily, protože v řadě oblastí zapojilo Rusko talent a ruské mozky. Rozvíjí se farmaceutický průmysl, letecký a raketový obor. Například v zemědělství roste výroby některých potravin o desítky procent, to, co muselo Rusko předtím dovážet, může nyní naopak exportovat. Jednání o vývozu drůbeže a vepřového masa se nyní vedou například s Čínou. „Krize skončila," uvedl Putin v souvislosti s tímto tématem, protože - kromě jiného – klesla inflace na 4,1 procenta a je šance, že ještě klesne.

„Rusko žilo pod sankcemi vždy, už v carských dobách i za války a v dobách Sovětského svazu. „Americký Kongres znovu projednává možnost dalších sankcí. Přitom žádné problémy nejsou a kdyxž tak se vždy něco vymyslí," řekl Putin. „Větší škody nám nadělaly nízké ceny ropy a zemního plynu. Jestliže jsme podle údajů USA přišly sankcemi o 50 až 60 miliard dolarů, země, které sankce uplatňovaly, přišly až o 100 miliard dolarů," řekl ruský prezident. Ruský hrubý domácí produkt se pdole Putina snížil kvůli ekonomické blokádě o jedno procento.

Vnuci chodí do školy, víc Putin neprozradil

Nescházelo ani téma ruského vlivu na americké prezidentské volby, kdy Vladimir Putin odmítl jakékoli vměšování. Podle něho je ale zarážející, že si ředitel FBI dělá poznámky se setkání se svým "velitelem" a pak je ukazuje kolegům. Nicméně Vladimir Putin poznamenal, že pokud by měl bývalý ředitel FBI James Comey problémy, je Rusko připravéné nabídnout mu politický azyl. Podle Putina Comey ale žádné důkazy u ruském vměšování neuvedl.

Do call centra ústředního ruského televizního kanálu v průměru volalo až 600 lidí za minutu, přes videokanál přicházelo kolem tisícovky dotazů a proseb o živý kontakt s hlavou ruského státu.

Jeden z dotazů mířil i na Putinovy vnuky. Prezident uvedl, že žijí normálním životem, protože si nepřeje, aby vyrůstali odtrženi od normálního života. Prozradil jen, že je čerstvým dědečkem a další vnuci chodí do mateřské školy. Poprosil o zdrženlivost v podobných otázkách, protože pokud by byla identita jeho vnuků odhalena, mělo by to značný vliv na jejich život.