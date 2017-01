Putin podle médií navštíví v únoru Maďarsko

Budapešť - Ruský prezident Vladimir Putin navštíví 2. února Budapešť a s maďarskými představiteli by mohl jednat o rozšíření jaderné elektrárny Paks. Napsal to dnes budapešťský list Blikk, který poznamenal, že půjde již o třetí setkání šéfa Kremlu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem od roku 2015. Kreml dnešní informaci maďarského tisku zatím oficiálně nepotvrdil.

Ruský prezident Vladimir Putin.Foto: ČTK/AP

O chystané cestě ruského prezidenta za Orbánem do Budapešti informoval už koncem loňského roku Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Nicméně pouze sdělil, že se návštěva v roce 2017 připravuje, žádný konkrétní termín neuvedl.

Podle maďarských médií se dá očekávat, že k hlavním tématům rozhovorů bude patřit dostavba jaderné elektrárny Paks a nové projednání úvěrových podmínek realizace tohoto projektu.

Budapešť se dostala kvůli rozšíření elektrárny do střetu s Evropskou komisí, která zahájila s Maďarskem dvě řízení. Komise považuje za problém, že Maďaři zadali ruskému koncernu Rosatom zakázku k výstavbě dvou nových bloků elektrárny Paks bez veřejné soutěže.

Jedno řízení Brusel loni v listopadu zastavil poté, co dostal od maďarské vlády dodatečné informace. Pokračuje však druhé šetření, které má zjistit, zda Orbánův kabinet v případě elektrárny Paks neporušuje unijní pravidla o poskytování státní pomoci.

Stavba má být z větší části financovaná státním úvěrem ve výši deseti miliard eur (270 miliard korun), který poskytne Rusko.

Podle listu Blikk by Putin v Budapešti mohl jednat i o stavbě nového plynovodu, kterým by ruský plyn nemusel do Maďarska proudit přes Ukrajinu.

