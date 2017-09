Putin pozval Zemana do Soči. Ten přijede, cítí se poctěn

Ruský prezident Vladimír Putin pozval českou hlavu státu Miloše Zemana na návštěvu do olympijského města Soči. Zeman o pozvánce informoval na tiskové konferenci v New Yorku s tím, že Putinovu nabídku přijal, protože ji považuje za vyznamenání.

Český prezident dodal, že na konci listopadu hodlá navštívit i další ruské regiony. Podle jeho dřívějších vyjádření lze předpokládat, že měl na mysli velkoměsta Moskvu a Jekatěrinburg a federativní republiku Tatarstán.

Putinovu pozvánku Zemanovi přednesl šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Oba politici spolu hovořili také o ruském návrhu protiteroristické rezoluce. Spojené státy, Francie ani Británie ji však podle Lavrova neschvalují, Čína je k ní zdrženlivá.

„Důvody protiargumentu jsou, že by tato rezoluce porušovala svobodu slova. Že by to v podstatě byla jakási cenzura internetu,“ upřesnil český prezident. Dodal, že nejvyššímu ruskému diplomatovi sdělil svůj názor na věc – že totiž světový terorismus není možné porazit na internetu, ale že je k tomu jsou třeba kalašnikovy, helikoptéry nebo drony.

Miloš Zeman podniká zahraniční cesty na východ častěji než na západ a mnohem častěji než oba jeho předchůdci. V Česku platí za obhájce ruských stanovisek a kritika protiruských sankcí. Soči navštívil již před třemi lety, když se zde konaly zimní olympijské hry.