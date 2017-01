Putinův mluvčí znovu odmítl obvinění ze zasahování do voleb

Moskva - Kreml v pondělí odmítl tvrzení amerických tajných služeb ohledně údajného vměšování ruských hackerů do amerických prezidentských voleb na údajný příkaz prezidenta Vladimira Putina.

Putinův mluvčí znovu odmítl, že by se ruská oficiální místa podílela na hackerských útocích proti USA. Moskva tak zareagovala na páteční zveřejnění odtajněné části zprávy amerických zpravodajců.



"Naprosto nijak nepodložená halasná obvinění zní tak amatérsky emocionálně, že to sotva odpovídá vysoce profesionální práci prvotřídních tajných služeb," prohlásil dnes Putinův mluvčí Dmitrij Peskov a zdůraznil, že nadále nejsou známy jakékoliv věcné údaje, které by americké nařčení podpořily. Moskva je podle mluvčího "vážně unavená" americkými obviněními, připomínajícími "hon na čarodějnice".



Poznamenal, že v různých etapách amerických dějin autory honů na čarodějnice po čase střídali racionálněji uvažující odborníci, kteří se místo emocí orientovali na dialog. Zveřejněnou část zprávy označil také za "silně upravenou", aniž však dodala cokoliv podstatného "kromě rozčarování". Peskov prý nechápe, proč "tak nudný materiál má budit tolik emocí", když v něm nenašel nic, kvůli čemu by stálo za to si jej přečíst.



Americké tajné služby v odtajněné části zprávy o ruském vměšování do amerických voleb dospěly k závěru, že kampaň nařídil ruský prezident Vladimir Putin. Jejím cílem prý bylo podkopat demokratický proces v zemi a pošpinit demokratickou kandidátku na prezidenta Hillary Clintonovou.



"Vyhodnotili jsme, že Putin a ruská vláda dávali jasnou přednost nově zvolenému prezidentu Trumpovi," píše se ve zprávě tajných služeb USA. "Rovněž jsme vyhodnotili, že Putin a ruská vláda usilovali o to pomoci zvolenému prezidentu Trumpovi v jeho šancích na zvolení, jestliže to bude možné, tím, že zdiskreditují ministryni Clintonovou," píše se rovněž v úvodu zprávy. Tajné služby zároveň dodávají, že konkrétně s tímto úsudkem souhlasí všechny tři agentury - Ústřední zpravodajská služba (CIA), Federální úřad pro vyšetřování (FBI) i (Národní bezpečnostní agentura) NSA.



Americké tajné služby ve zprávě dále uvádějí, že množství ruských aktivit bylo v poslední době mnohem větší než v dřívější době. "Ruské zpravodajské služby podnikly kybernetické operace proti cílům spojeným s prezidentskými volbami v roce 2016. Byly mezi nimi cíle spojené s oběma hlavními politickými stranami," píše se ve zprávě.



Podle zprávy ruští diplomaté před americkými volbami veřejně odsuzovali volební proces v USA a byli připraveni veřejně zpochybnit platnost výsledků. Přístup Moskvy se vyvíjel podle toho, jak se vyvíjela kampaň obou hlavních prezidentských kandidátů.

Trump po páteční schůzce s šéfy tajných služeb uvedl, že žádný hackerský útok z Ruska, Číny či odjinud nijak neovlivnil výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech.



Moskva důsledně popírá veškerá obvinění, že by se za pomoci počítačových pirátů a krádeží elektronických dokumentů pokoušela ovlivnit loňské americké prezidentské volby ve prospěch soupeře demokratické kandidátky Hillary Clintonové.