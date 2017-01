Račte vstoupit, Bílý dům je váš

Donald Trump je teprve třetí ze 45 amerických prezidentů, který složí přísahu na bibli Abrahama Lincolna. Tím prvním byl sám Lincoln, jako druhý přísahal Barack Obama.

Novopečený prezident vybral od dárců historicky nejvíc peněz na své uvedení do úřadu – 90 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun). Téměř dvojnásobek toho, co sehnal na obě inaugurace B. Obama (55 a 44 mil. dolarů). Trumpovy slavnosti budou i přes vybrané peníze skromnější než ty Obamovy. Očekává se jen 500 000 návštěvníků. Chudý bude i seznam celebrit. Znalci obřadů marně pátrali, kdy naposledy byl ceremoniál takto skromný na známé tváře. „To v historii nemá obdoby," říká Jim Bendant, autor knihy o amerických prezidentských inauguracích. Méně bude i tradičních plesů. Místo rekordních 14 za Billa Clintona v roce 1997 nyní jen tři.

Trump je nejméně oblíbený

Washington – Ještě nesložil přísahu a už překonal v neoblíbenosti své předchůdce. Zatímco popularita Baracka Obamy klesla na 44 procent až po 18 měsících a George Bushe mladšího dokonce až po čtyřech a půl letech, Trump toho dosáhl ještě před inaugurací – pohybuje se mezi 40 až 44 procenty. Vyplývá to například z průzkumu listu Washington Post a televizní stanice ABC News. (čtk)

Obamova první inaugurace byla nejdražší v dějinách těchto slavností. Stála 160 milionů dolarů (asi 4,2 miliardy korun). Jednou třetinou přispěla končící vláda George Bushe, 75 milionů dolarů věnovalo město Washington. Oslavy jeho nástupu do Bílého domu byly výjimečně dlouhé – pět dní. Počet slavících, asi 1,8 milionu, překonal rekord 1,2 milionu Lyndona B. Johnsona z roku 1965.

Infarkty, nemoci, aféry a atentáty

Američtí prezidenti skládali přísahu, až na výjimky, v březnu nebo dubnu. Od roku 1953 přísahají vždy 20. ledna. Výjimkou byla úmrtí. Poprvé v roce 1849, kdy v červenci na nemoc zemřel čtyři měsíce po nástupu Z. Taylor. Infarkt zasáhl v září 1923 během výkonu funkce W. G. Hardinga a předčasně odešel v dubnu 1945 F. D. Roosevelt. Zdravý, ale nedobrovolně rezignoval v srpnu 1974 po odposlechové aféře Watergate R. Nixon. Další mimořádná data byla ovlivněna atentáty v letech 1881, 1897 a naposledy v listopadu 1963, kdy zavraždili J. F. Kennedyho v Dallasu.

Dwight Eisenhower, rodák z Texasu, se nechal po slibu chytit kovbojem na koni do lasa. Při kardinálském žehnání Kennedymu v roce 1961 vzplálo pódium, oheň byl rychle uhašen. Jimmy Carter nejel v roce 1977 z Kapitolu do Bílého domu limuzínou, ale šel celých 2,5 kilometru Pensylvánskou třídou pěšky s průvodem. Před ním to udělal jen Thomas Jefferson (1801). Druhá inaugurace Billa Clintona v roce 1997 byla první, kterou přímo přenášeli na internetu. První fotografovanou inaugurací byla tav roce 1857 (J. Buchanan).

Dnešní Washington hodinu po hodině (v SEČ)

15:30 Zahájení inauguračního ceremoniálu u Kapitolu

17:30 Přísaha viceprezidenta Mika Pence

18:00 Prezidentská přísaha Donalda Trumpa

18:30 Slavnostní oběd v Kapitolu

21:00 Přejezd z Kapitolu do Bílého domu

23:00 Průvod studentů, armádních souborů a válečných veteránů k Bílému domu

01:00 Trump a Pence se zúčastní tří oficiálních plesů