Rakousko chce obnovit kontrolu na italských hranicích, kvůli uprchlíkům

Na rakousko-italské hranici s největší pravděpodobností už velmi brzy obnoví kontroly. A to za pomoci vojáků. Rakouská vláda tak chce reagovat na současný zvýšený příliv migrantů.

Právě přes Itálii proudí do Evropy čím dál více afrických uprchlíků. Ti absolvují po loňském uzavření „balkánské stezky“ nebezpečné plavby přes Středozemní moře a následně přes Apeninský poloostrov se snaží dostat do západních států.

Rakousko ovšem nyní varovalo, že pokud se situace nezlepší, zavede na hranicích s Itálií kontroly. „Očekáváme, že budou brzy zapotřebí,“ uvedl pro deník Krone rakouský ministr obrany Hans Peter Doskozil. Podle jeho slov je připraveno až 750 vojáků a čtyři obrněná vozidla. V nejnutnějším případě je Rakousko odhodlané postavit na hranici i plot.

Itálie totiž už nemůže nadále sama přijímat desítky tisíc migrantů. OSN tak v návaznosti na vážnou situaci vyzvala evropské země, aby se o uprchlíky podělily. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky chce v Evropě prosadit „mechanismus regionálního vyloďování“.

„Není to tak, že odpovědnost za vylodění všech uprchlíků by měla nést pouze Itálie. To je zkrátka nereálné a neudržitelné. Potřebujeme, aby se do tohoto systému zapojily další země,“ uvedla zvláštní zmocněnec úřadu pro Středomoří Vincent Cochetel v Ženevě.

Od začátku roku totiž podle OSN připlulo do Itálie téměř 85 tisíc migrantů. Přes dva tisíce se při nebezpečné pouti utopilo nebo jsou nezvěstní.

Evropská komise by dnes měla přijít s kroky, které by Itálii v otázce migrační krize „ulevily“.