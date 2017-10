Rakousko napadne německé mýto u soudu, je prý diskriminační

KSČM je podle předsedy Vojtěcha Filipa připravena vstoupit do vlády, když jí to výsledek voleb umožní. "Samozřejmě, že kdybychom měli takovou důvěru, tak bychom o to usilovali," řekl v předvolebním rozhovoru ČTK. Vládní angažmá podle něj není jedinou prioritou strany. Případná jednání povede o programu. Nemyslí si současně, že by mohla účast ve vládě komunisty oslabit tím, že by je připravila o protestní hlasy.