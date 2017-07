Rakousko posílá armádu proti migrantům. Jeho velvyslanec musel na kobereček

Itálie povolala rakouského velvyslance ke konzultaci poté, co rakouská vláda oznámila, že je připravená zablokovat příliv migrantů nasazením armády. Rakouský ministr obrany oznámil, že posílá do oblasti alpského Brennerského průsmyku čtyři obrněnce. Pohotovost má 750 vojáků.

Rakouský ministr obrany Hans Peter Doskozil uvedl v rozhovoru pro deník Kronen Zeitung řekl, že Rakousko přesouvá do Tyrolska čtyři obrněné transportéry typu Pandur a že vyhlásilo pohotovost 750 vojákům. Rakousko mělo až doposud hraniční kontroly jen na hranici s Maďarskem, všude jinde se řídilo evropským systémem otevřených hranic.

Doskozil prohlásil, že nasazení vojáků ve frekventovaném alpském průsmyku, kterým vede hlavní silniční trasa ze střední Evropy do Itálie, bude "nezbytné, pokud se příliv migrantů do Itálie nezmění". Italské ministerstvo zahraničí v návaznosti na to uvedlo, že povolalo rakouského velvyslance Rene Pollitzera.

Čtyři pandury, které Rakousko vyslalo do dané oblasti, nejsou podle mluvčího rakouského ministerstva obrany vyzbrojené a mají sloužit jen k případnému blokování silnic. Doskozil uvedl, že je Rakousko už využilo během migrační krize v letech 2015 a 2016 na hraničním přechodu se Slovinskem.

Sociálnědemokratického ministra obrany Doskozila podpořil i předseda koaličních lidovců a ministr zahraničí Sebastian Kurz, podle nějž je Rakousko připraveno chránit svou hranici. Okamžité zavedení kontrol na italských hrnaicích v průsmyku požaduje také předseda pravicové FPÖ Heinz Christian Strache.

Itálie varovala, že množství připlouvajících migrantů je neudržitelné a že by mohla dokonce uzavřít své přístavy a zadržet záchranné lodě.