Rakousko zakázalo burky na veřejnosti. Zákon začne platit od října

Tento pátek vstoupil v Rakousku v platnost nový zákon, který zakazuje nosit na veřejnosti závoje zahalující celou tvář. Což se týká především islámských burek. Rakousko se tím připojuje k trendu, který je charakteristický i pro jiné země v Evropské unii. Zákon již podepsal prezident.

První zavedla zákaz burek na veřejnosti Francie v roce 2011. Pokuta pro ty, kteří budou nové rakouské nařízení porušovat, může dosáhnout až 150 eur (kolem 4 tisíc korun). Zákon určil, že zahalování bude v Rakousku zakázané od 1. října 2017.

Nedodržuješ pravidla, nedostaneš dávky

Zákon ale zavádí i další opatření, například distribuci extremistických materiálů a také povinnost imigrantů účastnit se integračního programu. K tomu se musí povinně přihlásit a navíc ho stvrdit svým podpisem. Program bude trvat 12 měsíců a zahrnuje například „kurz hodnot" a výuku němčiny. Neúčast v něm může mít za následek snížení sociálních dávek.

V Rakousku nyní žije 90 tisíc přistěhovalců, kteří sem většinou dorazili v migračních vlnách od roku 2015.

Bojí se odlivu arabských klientů

Představitelé rakouského turistického průmyslu upozorňovali už počátkem tohoto roku, že přijetí zákona poškodí domácí turistický ruch, obávali se hlavně snížení zájmů ze strany návštěvníků ze zemí Perského zálivu. Zástupci hotelů a cestovních kanceláří upozorňovali, že může vyjít vniveč jejich dlouholeté snažení o budování kontaktů na turisty z Blízkého východu. Řada luxusních hotelů kvůli návštěvníkům z Arábie zaměstnává arabské kuchaře, číšníky, pokojské a další profese. Ti například vědí, že v období ramadánu nemohou uklízet pokoje dopoledne, protože Arabové v té době spí.

Generální ředitel vídeňského hotelu Marriot Dieter Frenz odhaduje, že třicet procent klientů z arabských zemí nosí burky. „Návštěvníci z Perského zálivu se nebudou v Rakousku cítit vítaní a vyberou si k návštěvě jinou zemi," řekl.

Do oblasti Zell Am See a Kaprunu přijede ročně kolem 70 tisíc lidí z regionu Perského zálivu. Harald Bruckner, který vlastní hotel Neue Post v Zell Am See řekl v lednu 2017 listu Kurier, že pokud chce vláda burky zakázat, měli by úředníci vlády sami přijít a říkat hostům v burkách, že si nesmějí zahalovat obličeje.