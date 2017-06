Republikáni odložili hlasování Senátu o zdravotní péči

Novela ústavního zákona, podle níž by majitelé legálně držených zbraní dostali právo zasáhnout v případě potřeby k zajištění bezpečnosti Česka, by dnes měla získat podporu alespoň 120 hlasů poslanců. Novinářům to před zahájením jednání Sněmovny řekl předseda bezpečnostního výboru Roman Váňa (ČSSD).