Revoluce v Německu. Homosexuálové mohou zakládat rodiny

Je před volbami a tak i v konzervativní části německých zákonodárců pracují „předvolební preference". Spolková republika Německo umožní párům stejného pohlaví uzavírat manželství a adoptovat děti. Změny občanského zákoníku dnes schválil Spolkový sněm. Přitom toto téma patřilo ve Spolkovém sněmu k tabu dlouhé roky se nepodařilo návrh prosadit.

Změnu svým způsobem odstartovalo tento týden vyhlášení kancléřky Angely Merkelové, která vyzvala poslance své strany CDU, aby hlasovali ne podle stranických směrnic, ale podle svého svědomí.

V historickém hlasování, jak ho v Německu vnímají, získala legalizace manželství homosexuálů výraznou většinu. Bez problémů by změna, která má jasnou podporu veřejnosti, měla projít i za týden ve Spolkové radě. Německá kancléřka Angela Merkelová hlasovala proti, párům stejného pohlaví by ale umožnila adoptovat děti.

Někomu přinese, ale nevezme nikomu

O návrhu na zavedení manželství pro všechny, jak se tomuto svazku v Německu říká, se v parlamentu debatovalo už několik let, ale bez výsledku. Rychlou změnu odstartovali němečtí sociální demokraté. Ti se totiž rozhodli, že jeden ze svých cílů prosadí za pomoci opozice i proti vůli koaliční konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové.

Today I'm so proud of my country! You can now get married in Germany as a homosexual couple!So happy!?️‍?#LoveIsLove #EheFuerAlle #LoveWins pic.twitter.com/fcJgqWKXSU — Sel (@JustHoldSel) 30. června 2017

CDU/CSU sice s takovým postupem nesouhlasila, svým poslancům ale umožnila, aby hlasovali podle svého svědomí, a nikoli podle stranických not. I od části zákonodárců konzervativní unie se tak novele dostalo podpory. Celkem pro ni hlasovalo 393 ze 623 přítomných poslanců. Výsledek hlasování ocenila řada poslanců potleskem ve stoje.

Sociální demokraté a opoziční Zelení a Levice v dnešní parlamentní debatě argumentovali tím, že manželství homosexuálů řadě lidí něco přinese, a přitom nikomu nic nevezme. Lidé, kteří za sebe chtějí převzít zodpovědnost, mají podle nich mít možnost vstoupit do manželství. Nejčastějším protiargumentem CDU/CSU bylo tvrzení, že manželství je základem rodiny a že homosexuálové už nyní mohou uzavírat registrované partnerství, a nejsou tak diskriminováni.

Německo je mezi dvacítkou tolerantních zemí

Sociální demokrat Johannes Kahrs tvrdě zaútočil na kancléřku Merkelovou, která podle něj od roku 2005 podporovala diskriminaci homosexuálů. Její vyjádření, v němž v pondělí v rozhovoru pro časopis Brigitte naznačila změnu svého postoje, označil za trapné a ubohé.

Německo se ode dneška přidává k 20 státům, které párům stejného pohlaví umožňují vstupovat do manželství. Od roku 2001 mohli homosexuálové ve spolkové republice uzavírat takzvané registrované partnerství. Tuto možnost mají od roku 2006 také Češi.

Poslední překážku by mohla představovat stížnost k ústavnímu soudu. Podle expertů není vyloučeno, že by ústavní soud jako podmínku pro legalizaci manželství osob stejného pohlaví stanovil změnu ústavy. Názory na to, jestli je třeba ústavu měnit, se mezi odborníky zatím výrazně liší.

Merkelová je v něčem pro a v něčem proti

Německá kancléřka v dnešním hlasování volila proti. Párům stejného pohlaví by však umožnila adoptovat děti. Politička, jejíž vyjádření stálo na začátku překotných událostí tohoto týdne, svůj postoj zdůvodnila mimo jiné tím, že homosexuální páry dnes v Německu nečelí diskriminaci. „V posledních letech jsme krok po kroku odstranili veškerou diskriminaci párů stejného pohlaví," řekla Merkelová. Po dlouhých úvahách prý došla k přesvědčení, že páry stejného pohlaví by měly mít možnost adoptovat děti.

Proti homosexuálním manželstvím se postavila proto, že manželství má zvláštní ochranu jako svazek muže a ženy. „Pro mě je manželství, jak je v ústavě, manželstvím muže a ženy, a proto jsem dnes návrh zákona nepodpořila," poznamenala.

Čeští homosexuálové to chtějí také

O možnost uzavírat sňatek začali usilovat homosexuálové a lesby i v Česku. Koalice za manželství odstartovala kampaň s názvem Jsme fér. Chce tak rozproudit debatu o tom, jestli by do tradičního svazku nemohli vstupovat i dva muži či dvě ženy. Zástupci koalice doufají v to, že se české politické strany nad požadavkem zamyslí a podpoří ho. ČTK to sdělila Adéla Horáková z Koalice za manželství.

Horáková poukázala na to, že v Německu manželství pro všechny podpořili tamní sociální demokraté i část křesťanských demokratů. Dodala, že v Česku lidovci a řada poslanců ČSSD nehlasovala ani pro to, aby registrovaný partner či partnerka mohli adoptovat potomka svého protějšku, a dítě tak mělo oficiálně oba rodiče. Chystanou novelu s takzvaným přiosvojením měl projednávat už minulý Parlament, kvůli pádu Nečasovy vlády a předčasným volbám předloha spadla pod stůl. Nynější Sněmovna nepřijala ani poslanecký, ani vládní návrh.

"Doufáme, že všechny politické strany v Čechách, ČSSD a KDU-ČSL nevyjímají, se zamyslí nad vývojem v Německu a budou bojovat za práva všech svých voličů stejně, tedy i gayů a leseb - a podpoří myšlenku, že láska je jen jedna, a tedy že i gayové a lesby by měli mít možnost stvrdit svůj vztah manželstvím," uvedla Horáková.

Do manželství mohou vstupovat homosexuálové třeba v USA, Kanadě, Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Argentině, Brazílii či skandinávských státech. V Česku je od července 2006 možné registrované partnerství.

Řada politiků úpravy zákonů, které se týkají soužití osob stejného pohlaví, odmítá. Tvrdí, že aktivisté před uzákoněním registrovaného partnerství před více než 11 lety slíbili, že další změny už nebudou požadovat. Podle pořadatelů kampaně Jsme fér se ale společnost vyvíjí a podmínky v ní mění. "To je, jako by na začátku 20. století ženy dostaly volební právo a zavázaly se, že nebudou chtít nikdy studovat a řídit auto. Když odbory v roce 2006 souhlasily s výší minimální mzdy, neznamená to, že budou stejnou chtít i v roce 2017," uvedla už dřív Horáková.

Koalici za manželství tvoří organizace na ochranu práv leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) a lidských práv. Patří mezi ně Amnesty International, Logos ČR, Mezipatra, Prague Pride a Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD).

Podle květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by gayové a lesby měli mít právo uzavírat manželství podle 52 procent Čechů a Češek nad 15 let. Celkem 41 procent dotázaných mělo opačný názor, sedm procent lidí nevědělo. V roce 2007 právo na svatbu homosexuálům přiznávalo 36 procent lidí, proti bylo 57 procent.