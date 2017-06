Řízení proti Česku kvůli kvótám? Nebyla jiná možnost, tvrdí Junker

Potřebujete napsat diplomovou práci, ale nemáte na to dost času, chuti nebo znalostí? Stačí věnovat méně než průměrný měsíční plat a pár minut hledání na internetu a budete mít tenhle malý problém z krku. Pokud jste svou morálku odkopli do kouta, řada jednotlivců a dokonce firem vám k akademickému titulu dopomůže. A vaše univerzita prakticky nemá jak to odhalit.