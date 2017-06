Rodiče netušili, že dcera není jejich. Porodnice zaměnila před 27 lety kojence

Nemocnice v Grazu musí zaplatit rodičům vyměněného dítěte 30 000 eur. K záměně došlo před téměř třiceti lety, ale zatím bylo identifikováno jen jedno z vyměněných dětí.

Doris Grünwaldová a její matka Evelin až do předloňska netušily, že nejsou biologické příbuzné. Pododnice dala před 27 lety Evelině domů nepravou dceru.Foto: Facebook Doris Grünwaldové

Doris Grünwaldová se narodila v roce 1990, ale až před dvěma lety na základě analýzy DNA přišla na to, že její rodiče nejsou jejími pokrevními rodiči. Ti sami také netušili, že jejich dcera, kterou si odvezli z porodnice, není jejich.

„Byl to samozřejmě šok pro mě i pro moji dceru," řekla už loni deníku Kronem Evelin Grünwaldová, matka Doris. „Věděly jsme však, že není nic na světě, co by nás mohlo rozdělit, věděly jsme obě, že zůstaneme matkou a dcerou. Tohle dítě je to nejkrásnější, co mě v životě potkalo," přiznala Evelin.

„Pro mě to bylo mnohem horší, než pro mámu," říká Doris. „Celá jsem se z toho rozklepala. „Ztratila jsem úplně půdu pod nohama."

Ke zjištění, že Doris není biologickým potomkem svých rodičů, došlo poté, co darovala krev, ale v nemocnici jí řekli, že má jinou skupinu než její rodiče a že s nimi není příbuzná.

Fakultní nemocnice v Grazu uvedla, že v době, kdy se Doris narodila, nebylo v porodnici žádné dítě s tak nízkou porodní váhou. Doris se totiž narodila předčasně, vážila 1800 gramů a měřila 42 centimetrů a proto se o ni její matka nemohla starat. V 90. letech mělo dítě a matka vždy jen jeden identifikační štítek, zatímco nyní se již v Rakousku používají dva.

Nemocnice neposkytla žádné informace o tom, jak k záměně došlo. Už loni ale její vedení sdělilo, že udělá vše pro vyřešení problému. Nemocnice nabídla bezplatné testy dvě stům ženám narozeným v porodnici této nemocnice mezi 15. říjnem a 15. listopadem 1990, jako se narodila Doris. Jenže testy využilo jen asi třicet žen, které tam také v roce 1980 rodily. K žádné nesrovnalosti však testy nedošly.

Obě, matka i dcera, by ale byly rády, kdyby své biologické protějšky jednou našly.