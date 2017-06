Jak brexit proměnil Británii? Katastrofické scénáře ekonomů se nenaplnily

Právě před rokem Britové odhlasovali, že jejich země jako první v historii opustí Evropskou unii. Tamní média proto bilancují, jak se za poslední rok proměnila nálada ve společnosti, ekonomika a vyhlídky do budoucna.

Veřejnoprávní BBC připomíná, že katastrofické scénáře některých ekonomů se nenaplnily. Přesto se bezprostředně po šoku z těsného výsledku hlasování libra prudce propadla vůči euru a vůči dolaru dodnes ztrácí 14 procent. Devalvaci měny a v jejím důsledku vyšší inflaci však liberálnější část britských ekonomů považuje za pozitivní jev, který pomáhá exportu a domácí spotřebě.

„Po půl roce od plebiscitu si nicméně ekonomika Spojeného království vedla překvapivě dobře," podotkl ekonom David Owen z investiční banky Jefferies. Výhled je však podle něj negativní, což ilustruje i vývoj průměrné mzdy v zemi. Ta totiž přestala držet krok s inflací.

Také větší optimisté dnes předjímají, že britský hospodářský růst přinejmenším zpomalí. Podle oxfordského profesora Martina Becka za to může především nejistota panující ohledně výsledků vyjednávání. Oficiálně začal odchod ostrovního státu z Unie tento týden poté, co premiérce Therese Mayové nevyšla sázka na předčasné parlamentní volby.

Levicový deník The Guardian se zeptal svých čtenářů, jak rozhodnutí o brexitu s odstupem jednoho roku zpětně hodnotí. Nejčastějšími reakcemi byly frustrace, odevzdanost, případně neochota přijmout následky. Negativní emoce přitom vyjadřovali i ti, kteří vloni hlasovali pro odchod.

Jedním z nich byl i Chris Horner. Jednašedesátiletý důchodce byl zaskočen tím, jak těsný výsledek referendum okamžitě překřížil jeho plány na život ve Španělsku. Nyní doufá v co nejměkčí brexit, aby se s družkou na stará kolena nemuseli stěhovat do domoviny. Své rozhodnutí by přesto nezměnil.

Třiadvacetiletá Sophia zdůraznila aspekt, o kterém se v souvislosti s brexitem prakticky nemluvilo: ochranu životního prostředí. „Unie pomohla vyčistit naše řeky a pláže, navíc naši obvinila z odpovědnosti za kriticky znečištěné ovzduší v Londýně," vypočítává Sophia přínosy svazku s Bruselem. Sice by opět volila pro setrvání, žádný další plebiscit však nechce. Podle ní by měl rozhodnout parlament.

S tím souhlasí i šestapadesátiletý úředník Ian. Volil pro odchod kvůli obavám z nákladů na přistěhovalce. „Některé podniky sice závisejí na levných pracovnících z jiných zemí Unie, ale jejich pozice by byly stejně obsazeny imigranty," je přesvědčen Ian.

Devětadvacetiletý městský plánovač Jamie Watt je opačného názoru. „Ekonomicky ve vzdáleném horizontu možná získáme, ale kulturně nesmírně ztratíme. Při setkání s lidmi z kontinentu se za naše rozhodnutí stydím," nevidí Jamie žádné podstatné důvody pro brexit. Podobně to cítí i šestasedmdesátiletá Linda Hillsová ze Suffolku. „Volila bych dnes stejně, zvlášť poté, co Emmanuel Macron vede Francii kupředu. Chtěla bych, aby moje vnoučata zůstala Evropany," uzavřela Linda.