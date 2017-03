Romové na Slovensku podle nevládních organizací čelí diskriminaci

Romským dětem na Slovensku je podle nevládních organizací systematicky upíráno právo na vzdělání a na ochranu před diskriminací v základním školství. Většina těchto dětí je segregována ve zcela romských školách a třídách, případně ve speciálních školách určených pro děti s lehkým stupněm mentálního postižení. Ve společné zprávě na to upozorňují organizace Amnesty International (AI) a Evropské centrum pro práva Romů (ERRC). Slovenské ministerstvo školství v reakci uvedlo, že pracuje na zlepšení současného stavu.

"Romské děti se nacházejí v pasti bludného kruhu chudoby, marginalizace a zoufalství i téměř dva roky poté, co Evropská komise zahájila vůči Slovensku řízení z důvodu porušení evropské legislativy kvůli diskriminaci a segregaci ve vzdělávaní," uvedl prezident ERRC Djordje Jovanovič.

Na pětimilionovém Slovensku žije podle dřívější studie přes 400.000 Romů. To je skoro čtyřikrát tolik, než ukázaly výsledky posledního sčítání lidu z roku 2011. Většina Romů bydlela v osadách na středním a východním Slovensku, často v nevyhovujících hygienických podmínkách.

Nevládní organizace upozorňují, že segregace mnohdy začíná už při samotném zahájení školní docházky, kdy jsou romské děti často posuzovány jako nepřipravené pro základní vzdělání a jsou umísťovány do takzvaných nultých ročníků. Organizace poukázaly rovněž na nesprávnou diagnostiku zdravotního stavu desítek romských dětí. Tvrdí, že situaci nezměnila ani změna zákona, kterou Slovensko připravilo v reakci na výtky Evropské komise.

"Vzdělávací systém na Slovensku je už od začátku zaujatý vůči romským dětem. Předurčuje je k tomu, aby kráčely po depresivní, úzké cestě, která vede jen k dalšímu zhoršení a podpoře předsudků a rasismu vůči Romům," uvedl ředitel Amnesty International pro Evropu a Střední Asii John Dalhuisen.

AI i ERRC doporučily slovenské vládě kromě jiného připravit národní plán boje proti diskriminaci a segregaci romských dětí v základním školství či vyhlásit moratorium na zařazování romských dětí do tříd pro osoby s lehkým stupněm mentálního postižení.

"Na příkladu České republiky, která zrušila kategorii lehkého mentálního postižení, můžeme vidět, že to lze udělat. Neočekáváme, že se to změní ze dne na den, je ale možné to uskutečnit postupnými kroky," řekla na tiskové konferenci k hodnotící zprávě výzkumní pracovnice AI Anna Blusová.

Slovenské ministerstvo školství na zprávu reagovalo prohlášením, podle kterého pracuje na nápravě vzniklého stavu. "Ministerstvo školství průběžně podniká aktivní kroky nad rámec většiny doporučovaných opatření Amnesty International a Evropského centra pro práva Romů v oblasti správné diagnostiky, začleňování do hlavního proudu vzdělávání a k celkovému zlepšení kvality výchovně-vzdělávacího procesu," sdělil tiskový odbor ministerstva.

AI a ERRC se zaměřily na čtyři lokality na východním Slovensku, kde podíl romského obyvatelstva patří k nejvyšším v zemi. Vzdělání, které romští žáci dostávají ve speciálních a v segregovaných třídách a školách má podle zprávy tak nízkou kvalitu, že jen málo jejich absolventů se po ukončení povinné školní docházky může dál vzdělávat.

Slovenské soudy už v roce 2012 zakázaly vytvářet zvláštní třídy pro romské děti v jedné ze škol na východě země. Podle zprávy AI a ERRC s odstupem čtyř let se počet čistě romských tříd téměř zdvojnásobil, což částečně způsobil odchod dětí většinového obyvatelstva do jiných škol jako reakce na rozhodnutí soudu.