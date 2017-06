Rowlingová tweetuje: nedělejme z obětí zločince

"Obviňovat oběti je nechutné. Mešita ve Finsbury Park získala cenu za boj proti extrémismu," napsala na svůj twitterový profil autorka Harryho Pottera J. K. Rowlingová. Vyzdvihla také místního imáma, který zabránil lynčování útočníka.

Někteří britští uživatelé Twitteru protestují proti tomu, jak média informovala o útoku před londýnskou mešitou ve Finsbury Park. Vadí jim, že nebyl od začátku označován jako teroristický čin. Ke kritikům se přidala i spisovatelka J. K. Rowlingová.

K útoku došlo tak, že krátce po půlnoci vjel ve Finsbury Park v Londýně řidič s dodávkou přímo do davu muslimů, kteří vycházeli z místní mešity. Zabil jednoho člověka a deset dalších zranil.

Některé novinové nadpisy přitom nějakou dobu po útoku nezmiňovaly slovo terorismus. To nezůstalo bez odezvy.

"Tohle není nehoda, není to kolize, není to pomsta. Je to terorismus. Média by to měla nazývat tak, jak to je. #FinsburyPark," tweetoval například uživatel Tez, který se na Twitteru označuje za herce a žije v Blackburnu.

This is not an accident, it's not a collision, it's not revenge. It's terrorism. The media should be calling it as such. #FinsburyPark — Tez (@tezilyas) 19. června 2017

Smršť kritických tweetů spustila také autorka Harryho Pottera.

"Obviňovat v novinách oběť je nechutné. #FinsburyPark mešita získala cenu za boj proti extremismu," uvedla v pondělí brzy ráno.

Victim blaming in the usual newspapers is disgusting. #FinsburyPark mosque won an award for combating extremism. https://t.co/xhmfpmSubN — J.K. Rowling (@jk_rowling) 19. června 2017

"The Mail označil ´teroristu´ nesprávně jako ´bílého řidiče dodávky´. Teď se pojďme bavit o tom, jak byl radikalizován," pokračovala.

The Mail has misspelled 'terrorist' as 'white van driver.' Now let's discuss how he was radicalised. pic.twitter.com/HPw2czZiV9 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 19. června 2017

Rowlingová kritizovala prvotní text serveru Mail Online, který informoval o celé věci. Článek byl později aktualizován a v současnosti už popisuje událost jako teroristický útok.

Spisovatelka také ocenila imáma místního muslimského centra, který zabránil lynčování útočníka. "Mimořádná slušnost a odvaha jeho činu mě dnes ráno přivedla k slzám. Doufám, že se tomuto imámovi dostane uznání, jaké si zaslouží," uvedla autorka Harryho Pottera.

The extraordinary decency and courage of this act has brought me to tears this morning. I hope this imam gets the recognition he deserves. https://t.co/SR5u6RRHG9 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 19. června 2017

Imám je oceňován za to, že po útoku vyzval všechny přítomné lidi ke klidu a zabránil tomu, aby dav zlynčoval řidiče dodávky, kterého i ještě před příjezdem policie zadrželi a povalili na zem lidé na místě. "Ležel na zemi a lidé na něj byli kvůli tomu, co se stalo, pochopitelně hodně rozezleni, jejich hněv trval i po policejním příjezdu. Ale jiní lidé, které vedl imám, si podali ruce a vytvořili tak lidskou bariéru kolem policistů, kteří se snažili dostat útočníka do vozu. Někdo v davu křičel: ´Proč to udělal? Proč?´ Ale další volal: ´Nikdo se ho nedotkne. Nikdo,´" popsal tuto situaci londýnský deník Metro.