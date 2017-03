Ruskou propagandu v Německu kritizoval ministr financí Schäuble

Německý ministr financí Wolfganga Schäuble (CDU) označil zpravodajství ruské státní televize Russia Today za vylhané. Narušuje svým vysíláním soužití v Německu a měla by s tím přestat, řekl dnes zahraničním novinářům v Berlíně.

Ministr Wolfgang Schäuble.Foto: REUTERS

Schäuble dnes odpovídal na dotaz k protiruským sankcím. Německo k nim podle něj po zabrání ukrajinského Krymu ruskými jednotkami nepřistupovalo s lehkým srdcem, ale dokud se nezmění chování Moskvy, bude je prosazovat. Porušování mezinárodních pravidel není možné akceptovat.

Stejně tak podle něj není možné přijmout způsob, jakým ruská televize Russia Today šíří falešné zprávy. Schäuble v této souvislosti připomněl dřívější tvrzení ruské strany, že Krym obsadili vojáci na dovolené. Nyní se podle něj ukazuje, že ta dovolená je stálá.

Ruská propaganda podle Schäubleho působí i na vnitroněmecké poměry a může narušovat pokojné soužití občanů různého původu a přesvědčení, což ho pobuřuje. V Německu žije řada Rusů, kteří jsou podle Schäubleho "neustále poštváváni neuvěřitelně vylhanými falešnými zprávami v takové míře, že je to nepřijatelné".

"Proto by se mělo s touto propagandistickou válkou, která používá falešné zprávy, skončit," vyjádřil také své přesvědčení.

Německo se terčem vymyšlených zpráv stává opakovaně. V nedávné době to byla například smyšlená zpráva o znásilnění litevské dívky německými vojáky. Řada německých politiků očekává, že by ruská propaganda mohla zasáhnout i do volební kampaně před zářijovým hlasováním o složení parlamentu.