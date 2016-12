Ruské letectvo útočilo na Islámský stát na severu Sýrie

Damašek - Ruské letectvo provedlo tři nálety na pozice Islámského státu (IS) v oblasti syrského města Al-Báb. V Sýrii platí příměří, které se ale radikálů netýká. Boje jsou hlášeny také z blízkosti Damašku, kde syrská armáda se spojenci zaútočila na povstalce.

O ruském útoku u Al-Bábu dnes informovala turecká armáda, která v této oblasti bojuje několik dní. Podle ní při čerstvých ruských leteckých operacích přišlo o život 12 členů IS.

Armáda také vydala bilanci svých vlastních bojových operací v Sýrii. Tvrdí, že při nich zlikvidovala 291 kurských bojovníků a 1171 členů IS.

Turecko bojuje v Sýrii od srpna s cílem pomoci porazit radikální Islámský stát. Přišlo od té doby o více než 30 vojáků, dalšího ztratilo v minulých 24 hodinách podle agentury Reuters při útoku IS v oblasti Azraku.

Podle dnešní bilance Turci v Sýrii "zneutralizovali" 1294 členů IS a 1171 z nich bylo zabito. V případě kurdských bojovníků bylo "zneutralizováno" 306 osob a 291 z nich zabito.

Turecko bojuje nejenom proti radikálům, ale také proti kurdským milicím YPG, které jsou ale samy účinným spojencem mezinárodní koalice v boji proti radikálním skupinám. Za bojů v Sýrii Kurdové osvobozovali hlavně oblasti u turecké hranice a dokonce tam vyhlásili vlastní správu. K ovládnutí celého pohraničí jim brání úsek právě v oblasti Al-Bábu, kde je ale také IS. Turecko YPG řadí k teroristům a považuje tyto milice za prodlouženou ruku turecké separatistické Strany kurdských pracujících. Pro Američany byly YPG spojencem v bojích v Sýrii.

Al-Báb leží v provincii Halab poblíž turecké hranice. Do tamních bojů je zapojeno také turecké letectvo, které podle dnešní zprávy zničilo 17 objektů používaných IS a zlikvidovalo 26 radikálů.

Příměří, které začalo platit o půlnoci syrského času, je na většině území respektováno. Na jeho sjednání se podílelo Rusko a Írán jako spojenci Damašku a Turecko, které podporuje opozici proti syrskému režimu. Připojilo se k němu sedm povstaleckých skupin, ale radikálů se netýká.

Organizace syrských ochránců lidských práv informovala o útocích syrské armády a jejích spojenců na povstalce západně od Damašku. Armáda použila vrtulníky na povstalecké pozice severozápadně od hlavního města, odkud pochází většina vody dodávané do Damašku.

Zatím není jasné, zda tyto boje ohrozí dojednané příměří. Klid zbraní má umožnit syrská mírová jednání, svolaná na leden do Kazachstánu. Kazašský prezident Nursultan Nazarbajev dnes nařídil ministerstvu zahraničí, aby rozhovory připravilo pro nejbližší dobu. Rozhovory svolalo Rusko a počítá se s tím, že se budou konat do 20. ledna, kdy v USA nastupuje do funkce nový prezident Donald Trump. USA do jednání zapojeny nejsou.