Ruské vládní letadlo pro vypovězené diplomaty je už v USA

Washington/Moskva - Na letišti v hlavním městě Spojených států přistál ruský vládní letoun, aby přepravil do vlasti ruské diplomaty a jejich rodinné příslušníky, kterým americká vláda ve čtvrtek nařídila během 72 hodin opustit USA. Oznámil to dnes mluvčí ruského velvyslanectví ve Washingtonu. Dodal, že do San Franciska na západním pobřeží USA nevypraví Rusko zvláštní letadlo, ale tamní diplomaté se vracejí do vlasti samostatně.

Vypravení letounu z prezidentské letky dávají média do souvislosti s tím, že by diplomaté mohli mít během krátké lhůty pro opuštění USA problém sehnat letenky. Podle mluvčí ruské diplomacie Marije Zacharovové rozhodnutí amerických úřadů postihne celkem 96 Rusů a Rusek. Čtěte také: Vyhoštění diplomatů. USA jsou s Ruskem kvůli hackerům na ostří nože Vláda prezidenta Baracka Obamy viní Rusko z hackerských útoků na americké instituce i na soukromé osoby. Jejich cílem mělo podle ní být mimo jiné ovlivnění nedávných prezidentských voleb ve prospěch republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Ve čtvrtek Spojené státy vypověděly 35 ruských diplomatů a uzavřely dvě ruská pracoviště na svém území. Prezident Obama navíc vyhlásil sankce mimo jiné vůči ruské civilní tajné službě FSB a vojenské rozvědce GRU. Rusko odmítá, že by na USA prostřednictvím hackerů útočilo. Prezident Vladimir Putin se rozhodl, že v reakci na americké sankce nikoho ze země nevyhostí. Budoucí prezident USA Donald Trump odmítá, že by na jeho vítězství ve volbách mělo Rusko nějaký podíl. Sankce vyhlášené Obamovou administrativou nepřímo kritizoval, když po jejich ohlášení vyzval, aby se USA věnovaly "větším a lepším věcem". Příští týden se nicméně chce setkat se zástupci amerických tajných služeb, aby získal o údajných hackerských útocích Ruska na USA bližší informace. Čtěte také: USA vypověděly 35 ruských diplomatů kvůli hackerským útokům

