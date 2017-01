Rusko stahuje od Sýrie „nejochořelejší válečnou loď na světě“

Rusko stahuje část svých vojáků ze Sýrie. Prezident Putin ohlásil dohodu o novém příměří už 29. prosince. Nyní odplouvá i Admirál Kuzněcov, tedy „nejochořelejší válečná loď na světě“.

Admiral Kuzněcov……je jediná letadlová loď, kterou Rusko oplývá. Pro svůj technický stav a vysokou poruchovost dostala v roce 2016 trefnou přezdívku, říká se jí „nejochořelejší válečná loď na světě“. A jak by taky ne, mořskou hladinu brázdí od roku 1985. Zahraniční list The Daily Telegraph tvrdí, že je letadlová loď pro svůj špatný stav neustále doprovázena remorkérem, kdyby ji bylo potřeba odtáhnout. Kuzněvcov je zároveň neustále zahalen do černého dýmu.

Rusko začalo stahovat část svých vojáků ze Sýrie. Oznámila to dnes agentura Interfax. Podle generálního štábu ruské armády budou jako první staženy lodě vyslané k Sýrii loni. Jde o letadlovou loď Admirál Kuzněcov, těžký raketový křižník Pjotr Velikij a doprovodná plavidla.

Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov řekl, že tyto lodě už zahájily plavbu do Severomorsku, kde je námořní základna. Podle námořnictva plavba potrvá deset dní. Agentuře TASS Gerasimov řekl, že "ministerstvo obrany začalo snižovat stav ozbrojených sil v Sýrii v souladu s rozhodnutím vrchního velitele armády (prezidenta) Vladimira Putina".

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že letadlová loď Admirál Kuzněcov se během dvou měsíců podílela na 420 bojových operací a zničení 1252 teroristických cílů a že tím skupina splnila svou misi. Rusko při syrských operacích přišlo o dvě bojová letadla. Stroj MiG-29 se zřítil v listopadu do moře při návratu na letadlovou loď a v prosinci spadlo v podobné situaci letadlo Su-33.

Putin ohlásil plánované zmenšení ruských sil v Sýrii, když 29. prosince oznámil dohodu o novém příměří. Řekl tehdy, že ruská armáda sníží počet svých vojáků v Sýrii. Kolik přesně mužů či zbraní má být z boje staženo, ale neupřesnil. Řekl také, že Rusko bude pokračovat "v boji s mezinárodním terorismem v Sýrii" a v podpoře syrské armády.

Příměří vyjednané Ruskem, Tureckem a Íránem trvá už týden a má umožnit mírové rozhovory, jež Rusko svolalo na leden do Kazachstánu.

Rusko se účastní bojů v Sýrii od roku 2015. Loni v březnu nechal Putin část ruských letadel stáhnout s tím, že se podařilo dosáhnout cílů, které Kreml sledoval. V září byla ale bombardovací letadla vyslána do Sýrie zpět a kromě nich také letadlová loď.

Gerasimov dnes rovněž řekl, že osvobození syrského města Halab (Aleppo) od povstalců vytvořilo podmínky pro mírové vyřešení syrské krize. Syrská opozice Halab opustila v prosinci.

Náčelník generálního štábu syrské armády dnes řekl, že Damašek doufá v další vojenskou spolupráci s Moskvou, i když budou teroristé poraženi. Ocenil "vedoucí roli ruského letectva při vítězstvích syrské armády", mimo jiné v Halabu.