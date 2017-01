Rusko: Zakažme kouření všem, kdo se narodili po roce 2015

Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace připravilo novou koncepci boje proti kouření. Úředníci navrhují, aby nesměl kouřit nikdo, kdo se narodil po roce 2015.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/František Géla

Další omezení by se podle serveru Meduza.ru týkaly například vodních dýmek v kavárnách a také elektronických cigaret, na které by měla být uvalena vysoká daň. Měl by se také zrušit prodej žvýkacího a šňupacího tabáku.

Přečtěte si: 'Kouření je závislost. Drsné obrázky nepomohou,' myslí si psycholog

Výrazné restrikce jsou v návrhu i pro místa, kde by si lidé nesměli zapálit. Například v okolí obchodních center, v podchodech, v komunálních bytech (společné bydlení pro několik rodin) nebo v autech, kde jsou děti.

Mezi již obvyklé úpravy by patřily velké obrázky škodlivosti kouření na krabičkách cigaret, případně nevábné a jednotné barvy obalů zcela bez obrázků. Prodavači tabákových výrobků by směli zákazníkovi nabídnout k výběru maximálně jednu krabičku.

Více čtěte: Kouření stojí svět podle WHO ročně přes 25 bilionů korun