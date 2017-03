Rusové budou volit prezidenta na výročí anexe Krymu

Výročí anexe ukrajinského Krymu oslaví Rusové příští rok volbou nového prezidenta. Termín bude nejspíš 18. března. Návrh dnes podpořil šéf dolní komory parlamentu Vjačeslav Volodin.

"Je to neděle a je to den, na který mohou být vyhlášeny volby v souladu s našimi zákony. A je velmi dobře, že se tento den shoduje s významným svátkem, který slavíme již několik let," řekl Volodin s tím, že návrh uspořádat prezidentské volby o třetí březnové neděli příštího roku ještě posoudí příslušný výbor a následně sněmovna.

Pokud by zůstala v platnosti dosavadní pravidla, Rusové by volili o první březnové neděli, podobně jako v roce 2012.

Oficiálně volební kampaň před březnovými prezidentskými volbami začne až v prosinci. Hlavní favorit voleb Vladimir Putin se sice ještě nevyjádřil, zda se bude ucházet o znovuzvolení, nicméně nikdo nepochybuje, že setrvá dalších šest let v čele Ruska.

Volodinův nástupce v roli prvého zástupce šéfa prezidentské kanceláře Sergej Kirijenko již ohlásil, že Kreml doufá v 70 procent hlasů při účasti 70 procent voličů. Podle politologů ale ruské volby ještě nezažily tak vysokou účast, čili takto vytyčený úkol se bez Putina neobejde.

Jako jeden z prvních se do voleb přihlásil opoziční předák a bojovník proti korupci Alexej Navalnyj, hrozí mu však vyřazení z voleb, pokud odvolací soud za několik dnů potvrdí opětovné opozičníkovo odsouzení za údajnou zpronevěru. Předchozí odsouzení zvrátil až Evropský soud pro lidská práva. Navalnyj dal najevo, že se v žádném případě nevzdá, a v kampani ještě přitvrdil obviněním Putinova chráněnce, premiéra Dmitrije Medveděva z korupce a přisvojení si desítek miliard rublů. Kreml a vláda se rozhodly nebrat toto nařčení na vědomí, přesto se ale šíří po internetu.

Kromě Navalného hodlá kandidovat také vůdce nacionalistů Vladimir Žirinovskij a vůdce liberální strany Jabloko Grigorij Javlinskij. Předák komunistů Gennadij Zjuganov a další parlamentní strany Spravedlivé Rusko Sergej Mironov se ještě nevyjádřili.