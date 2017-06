Rusové nejvíc milují Stalina, Putin je historická osobnost číslo 2

Sněmovní volby by v červnu podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyhrálo hnutí ANO 2011 se ziskem 34 procent hlasů. Na druhé místo se v porovnání s květnovým průzkumem vytáhla KSČM se 14,5 procenty. ČSSD s 12 procenty spadla na třetí místo, podobně jako ODS, která má 11 procent. Do Sněmovny by se dostali ještě lidovci a TOP 09.