Rusové poslali na Islámský stát střely s plochou dráhou letu

Fregata Admiral Essen a ponorka Krasnodar odpálily dohromady čtyři rakety s plochou dráhou lety na pozice Islámského státu (IS) v Sýrii. Moskva o akci předem informovala Spojené státy, Izrael a Turecko.

Obě ruská plavidla se pohybovala ve východní části Středozemního moře. Rakety dopadly na bojovníky IS nedaleko syrské Palmýry. Jak uvedla ruská agentura TASS, ponorka odpálila střely s plochou dráhou letu zpod hladiny moře. Podle ruských informací dopadly střely do míst, kde byla soustředěna těžká technika a velký počet islamistů.

Rusové se oficiálně zapojili do bojů v rámci syrské občanské války v roce 2015 na straně prezidenta Bašára Asada. Ruské bombardéry útočily sice i na seskupení IS, ale jejich cílem byly především opoziční jednotky bojující proti syrskému režimu. Svoje působení ukončili Rusové na začátku roku 2017 oficiálně poté, co si prezident Asad upevnil své pozice.

Ruská dieselelektrická ponorka Krasnodar se v dubnu 2016 srazila v Baltském moři s polskou dieselelektrickou ponorkou Orzel v oblasti, kde se stýkají ruské a polské pobřežní vody. Polská ponorka musela být odtažena, ruská odplula z místa vlastními silami bez většího poškození. Polské ministerstvo obrany zprávy o havárii dementovalo, Rusové odmítli věc komentovat.

Fregata Admirál Essen byla spuštěna na vodu v roce 2014 a nese jméno admirála, který se účastnil rusko-japonské války v roce 1905 a především bojů o ruský přístav Port Arthur. Nikolaj Essen pocházel z německé námořnické rodiny, která sloužila ruckým carům více něž 200 let. Admirál velel během první světové války ruskému loďstvu v Baltickém moři. Zemřel v roce 2015.