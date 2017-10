Rusové předvolali amerického velvyslance. Nelíbí se jim stažení ruské vlajky

Ruské ministerstvo zahraničí vydalo v pátek prohlášení, že předvolalo amerického velvyslance v Moskvě. Rusko tak chce údajně vyjádřit svůj protest proti tomu, že z diplomatických budov, které muselo ruské velvyslanectví v USA vyklidit, byla stažena ruská vlajka.

Předvolání velvyslance "na kobereček" ministerstva zahraničí hostitelské země znamená v diplomacii vyjádření rozladění nad vzájemnými vztahy. Rusko nyní dalo najevo špatnou náladu kvůli tomu, že z některých budov, které dřív byly součástí jeho velvyslanectví ve Spojených státech amerických, zmizela ruská vlajka. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na ruskou tiskovou agenturu Ria.

Spojené státy vznesly požadavek na vyklizení některých prostor ruskou ambasádou letos v druhé půli léta. Požadovaly, aby Rusko zrušilo do 2. září svůj generální konzulát v San Francisku a dva další diplomatické úřady v New Yorku a ve Washingtonu a aby vyklidilo budovy, v nichž jeho úředníci přebývali.

Mělo jít o paritní opatření související s tím, že USA snížily v červenci podle pokynů Moskvy počet svých zaměstnanců na americkém velvyslanectví v Rusku o 455 lidí. Ruská vláda předložila tento svůj požadavek jako reakci na vyhoštění 35 ruských diplomatů a na protiruské sankce, které v červenci schválil americký Kongres.

Spor tak bude prvním prubířským kamenem, na němž může osvědčit své schopnosti nový americký velvyslanec v Moskvě, jímž se stal 3. října Jon Huntsman.

"Jako americký velvyslanec v Ruské federaci se těším na to, že znovu vybudujeme důvěru mezi oběma našimi zeměmi a posílíme bilaterální vztahy založené na spolupráci a na společných zájmech," uvedl Huntsman při svém nástupu do funkce poté, co předal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi své pověřovací listiny.