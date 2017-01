Ruští vědci hlásí: „Můžete pít a vaše játra budou zdravá!"

Moskva – Alkoholici všech zemí, radujte se! Vědci z Ruska přišli se „zázračnou" tabletkou. Její požití by mělo uchránit játra před poškozením toxickými látkami (především alkoholu) a dokonce uzdravit a obnovit všechny funkce tohoto důležitého orgánu.

NEKONČÍCÍ BOJ S ALKOHOLEM. Za pár let by mohli mít ruští pijáci alespoň pilulku chránící jejich játra.Foto: ČTK/AP

Kdo je autorem epochálního objevu? Specialisté z Výzkumného ústavu regenerativní medicíny První moskevské státní univerzity I. M. Sečenova. „Kolegové z oddělení regenerativní chirurgie vyvinuli přírodní prostředek, který získali z těla čerstvě narozeného selete," vysvětluje vedoucí oddělení Alexej Ljundup. „Látka ochrání játra před těžkým poškozením." Ljundup tvrdí, že látka brání i fyzickému poškození orgánu, když umožní jeho fyzickou regeneraci. Praktické zkoušky to prý už prokázaly.

Nově vyvinutý preparát by se do těžce poškozených jater aplikoval přímo injekcí. V lehčích případech, kdy játra dostanou například silnou dávku alkoholu, by stačila verze v pilulce.

Játra prý dorostou

Ruští vědci zkoušeli novinku i jako prevenci, kdy dávali látku zvířatům před podáním toxických látek. Ukázalo se, jak říkají, že v takovém případě se vliv jedů v játrech vůbec neprojevil.

V první fázi využití nového léku chtějí lékaři s jeho pomocí obnovovat objem jater zmenšený po resekci. Játra by měla v podstatě po aplikaci látky postupně dorůst.

Preparát by měl játrům pomáhat i během léčby žloutenky, která je také poškozuje. A pochopitelně by ji doktoři využívali i při léčbě těžkých otrav alkoholem.

V Rusku je alkoholismus dlouhodobě vážným problémem, naposledy na otravu pančovaným alkoholem zemřelo téměř osmdesát lidí. A kdy lze čekat její praktické využití a dostupnost? Alexej Ljundup odhaduje, že za tři až pět let. Pokud soudruzi neudělají někde chybu… (ph)