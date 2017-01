Rybáře obklopili žraloci - přežil

Praha /INFOGRAFIKA/– V České republice už neexistuje jediné místo, kde by bylo přirozené noční prostředí. „Šumava je nejtmavší část v Česku, ale už ani tam není místo, kde by nebyly obláčky z umělých světelných zdrojů," uvedl mluvčí Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavel Suchan. Právě astronomové včera jednali s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO), zda by se s tím nedalo něco dělat.