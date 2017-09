VIDEO: Saakašvili chtěl na Ukrajinu, nevyšlo to po kolejích ani po silnici

Rýsuje se kompromis kolem běženeckých kvót. Státy Evropské unie by v budoucnu mohly dostávat 60 tisíc eur, tedy jeden a půl milionu korun za každého přijatého běžence. Plán hovoří o limitu 200 tisíc žadatelů o azyl, jež by byli ročně takto přerozděleni. Rovněž se uvažuje o zvýhodnění zemí jako je Česko, které do problematických oblastí posílají materiální a personální pomoc.