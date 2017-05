Manchesterský bomber Salman Abedi. Tichý mladík, který zabil 22 lidí

Dožil se 22 let a v pondělí večer ukončil svůj život tím, že se odpálil mezi účastníky koncertu v Manchesteru. Salman Abedi se zařadil mezi „svaté mučedníky" a současně je dalším z islámských teroristů, který nedorazil do Evropy v uprchlické vlně, ale narodil se svým libyjským rodičům v Anglii. A také je dalším z teroristů, kterého měly tajné služby v hledáčku – a přesto mu v činu nezabránily.

Jak uvedla britská vláda, „manchesterský bomber" cestoval několikrát do Libye, vlasti svých rodičů, když navazoval kontakty buď s al-Kájdou nebo Islámským státem. To zatím britské tajné služby zjišťují. Shodou smutných okolností se z Libye vrátil i minulý týden. Potvrdil to jeho spolužák: „Odjel před třemi týdny a vrátil se nedávno, někdy v posledních dnech."

Rodiče se vrátili do vlasti, Salman a bratr zůstali

Abedi se narodil v Manchesteru v roce 1994 jako druhý nejmladší ze čtyř sourozenců a vyrůstal v uzavřené komunitě Libyjců, která byla známá svým odporem k režimu plukovníka Muammara Kaddáfího. Mladík se zradikalizoval později, ale neví se přesně kdy. Navštěvoval zdejší mešitu, kterou podezřívali, že shání a posílá prostředky pro džihádisty. Jeho rodiče uprchli z Libye právě před Kaddáfího diktátorským prostředím.

Salmanovi rodiče, maminka Samia Tabal a otec Ramadan Abedi, policejní důstojník, se narodili v Tripolisu. Když přišli do Velké Británii, žili nejdřív v Londýně, později se přestěhovali do jižní části Manchesteru, kde žili asi deset let.

Je jen jeden bůh, říkal

Salman navštěvoval místní základní školu, pak byl přijatý na Salfordskou univerzitu, kde od roku 2014 studoval obchodní management – než byl ze studia vyloučen. To už jeho rodiče žili opět v Libyi, kam se vrátili po Kaddáfího porážce a smrti v roce 2011. Britská policie nyní prošetřuje, jestli při svých cestách za rodinou nenavázal v Libyi kontakty s džihádisty. Zatím se ale ví, že část disidentů, kteří uprchli před Kaddífím, a kteří byli členy zakázané Livyjské islámské bojové skupiny (LIFG), žili nedaleko Salmanova bydliště v oblasti Whalley Range.

Dům v Elsmore Road, kde Salman žil, je běžný objekt z červených cihel. Jeho obyvatelé popisují mladého Libyjce jako povýšeného a současně uzavřeného. Jednadvacetiletá Lina Ahmedová říká, že celá rodina „byla opravdu divná". Před několika měsíci, když na ulici veřejně v rámci modlitby poprvé zpíval svou první kalmu (islámskou modlitbu) v arabštině, prý řekl: „Je pouze jeden bůh a prorok Mohammd je jeho posel," dodává Lina.

Jeden z přátel popisuje Abediho jako „silně věřícího" a připomíná, že většina rodiny se vrátila zpět do Libye a nechala v Anglii jen Salmana a jeho staršího bratra.

Ukázal tvář plnou nenávisti, vzpomíná imám

Salmanův starší bratr byl učitelem v mešitě Didsburské škole koránu. Imán této mešity se zmínil o tom, že když kázal o nebezpečí tzv. Islámského státu, ukázal mu Salman „svou tvář plnou nenávisti". Salman mešitu navštěvoval během modliteb, ale imám říká, že „nebyl mým přítelem, nebyl upřímný. Pochopil jsem, že se mu nelíbím, protože jsem ve svých kázáních bojoval proti Islámskému státu". Imám dodává, že Salmanův odpor vycítil proto, že ho mladík nezdravil. „My muslimové se zdravíme, když se míjíme, on mě ignoroval," dodává imám.

Alan Kinsey, řidič dodávky, který žije přes ulici a Salmana také znal, popisuje braty jako lidi, kteří nikdy nebývali nenápadní a tiší. „Pořád je někdo navštěvoval." Jeho manželka dodává, že když Salmanovi rodiče odjeli zpět do Libye (bylo to prý před Vánoci), v bytě žil jeden, nebo dva lidé.

Byla to scéna jako z války

Z okna jejich bytu vlála občas libyjská nebo íránská vlajka, to si už Alan Kinsey nevybavuje. „Nevěděli jsme, co to znamená. Mysleli jsme si, že to má nějakou souvislost s fotbalem nebo že protestují proti něčemu, co se dělo u nich doma v Libyi."

Policie odpálila dveře Salmanova domova v úterý v 11:30 dopoledne. Jak dokládají místní, nad bydlištěm nejdřív hlídkovaly dvě helikoptéry. Pak se objevilo asi třicet těžce ozbrojených policistů s ochrannými štíty. „Vypadalo to, že začala válka," říkají místní. Policisté odstranili dřevěný plot, který odděloval Salmanův dům od vedlejšího. Obklíčili dům a na vstupní dveře připevnili černý pás. Ozval se výbuch, dveře vyletěly z pantů. Otřásla se okna. Scéna netrvala ani minutu a půl.

Pak se obyvatelé ulice dozvěděli, že jejich dvaadvacetiletý soused, tichý mladík, je onen sebevražedný útočník, který za sebou nechal 22 nevinných obětí.