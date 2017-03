Viceprezident Nissanu: Samořiditelné auto si koupíte nejpozději v roce 2025

Jedním z těch, kteří se podílejí na hlavních trendech samořiditelných automobilů (Autonomous Vehicles - AV) ve značně Nissan, je viceprezident evropského zastoupení Ponz Pandikithura. Ve společnosti se zabývá plánováním budoucích produktů.

Panditikhura NissanFoto: Pavel Hrabica

Domníváte se, že si v dohledné době budeme moci koupit samořiditelné auto jako běžný zákazník? V reálném životě, ne jako vědecký pokus.

Jistě, minulý rok se v Japonsku uskutečnila jízda Nissanu Leaf, který ujel 120 kilometrů kompletně sám bez zásahu řidiče. To bylo před rokem. Zvládl všechna úskalí, která na cestě byla, jako jsou světelné signály, dálnice, křižovatky, ostatní provoz. To znamená, že technologie, které to umožňují, již dnes existují. Takže budoucnost je připravena, není to žádná science fiction. To, co je ještě neznámá, to, kde jsou bariéry a není zcela vyřešeno, je legislativa.

A co naváděcí systémy jako jsou satelitní navigace?

Schází také ještě dokonalé mapové zpracování, protože podle mapových podkladů se auto pohybuje. K tomu je třeba perfektně zmapovat všechny silnice, cesty, povrch ve všech zemích na světě. Je nutné do tohoto systému implementovat nejen různé země, ale i různé typy řidičů, návyky těchto řidičů, konkrétní podmínky provozu v daných zemích.

V každé zemi se jezdí jinak

Je silniční kultura v různých zemích problémem při vytváření autonomního systému řízení?

V různých částech světa to může být problém v hustotě provozu. Jiná hustota provozu je v Římě, jiná v Bombaji, jiná v Německu. Záleží na organizaci této dopravy. To všechno ještě čeká na řešení. Ale samořiditelný systém v autech jako takový je realita. Podle nás je to otázka pěti nebo deseti let, kdy bude systém k dispozici. Domnívám se, že tento okamžik není dál než deset let. Představte si, kdyby například v Barceloně jezdilo padesát samořiditelných vozů. Ta auta by o sobě věděla, věděla by, kudy jedou a podobně. Výhodou samořiditelných aut je, že ona sama se nikdy nestřetnou, nenarazí do sebe, nezpůsobí vzájemnou kolizi.

Jenže samořiditelná auta se budou na silnicích střetávat s auty řízenými lidmi.

Ano, máte pravdu. Na druhou stranu miliony aut jen s řidiči jezdí nekontrolovaně, nelze předpovídat jejich chování. Ročně se vyrobí 86 milionů aut a ta auta se budou ještě vyrábět dlouhé roky. Takže to je obrovské množství nekontrolovaných a nekontrolovatelných aut, která se budou pohybovat po silnicích. A ty budou v kontaktu s novou generací samořiditelných vozů. To je výzva. Ale já jsem v tomto směru velký optimista. Protože samořiditelné vozy mají kontrolu, víte, jak akcelerují, jak brzdí, když mezi sebou budou komunikovat, kde jsou, bude snadné kontrolovat jejich chování. Všechny tyto informace bude možné přenášet kamkoliv. Bude to užitečná například v případě, že pojedete po dálnici, auto kilometr před vámi bude prudce brzdit a vaše auto dostane informaci, že daleko před vámi došlo k neobvyklé situaci, že se něco děje a bude moci přizpůsobit daleko předem svoji jízdu. Auto může včas zastavit, aniž by někomu ublížilo, někoho srazilo. To je komunikace mez auty.

Vysněný svět bez dopravních kalamit

Myslíte, že taková auta odstraní dopravní zácpy a kalamity?

Absolutně. Mám mnoho přátel v Belgii a oni jezdívají během prázdnin v létě na pobřeží. Je to dopravní černá můra. Policie zastaví dopravu, reguluje nejrůznějším způsobem. Pouštějí je po desítkách. V okamžiku, kdy by na dálnici byla konstantní rychlost, byla by nulová kalamita. Nikdo by neočekávaně nebrzdil. Nezrychloval. Nebezpečí zácpy by se minimalizovalo.

Myslíte, že se budou vyrábět současně klasická auta a auta samořiditelná? Stejně jako se stále vyrábějí klasické magnetofony a klasická rádia? Musíte se rozhodnout nyní, co budete vyrábět.

Lze vyrábět třeba pět zcela autonomních modelů. Jsou to ale rozdílné modely, rozdílné úrovně. Když půjdu do restaurace a napiju se, mohu autonomním autem dojet na rozdíl od svých přátel. Ale otázka nestojí, jestli budu vyrábět autonomní nebo neautonomní auta. Někdo chce za AV auto zaplatit, někdo ne. Ale je to jako s jinými pomocnými systémy u aut, třeba ESP, které se pomalu montují do všech systémů. Stejně tak to bude s řídicími systémy. Budou ve všech autech. Domnívám se, že tato auta a jejich systémy se stanou mainstreamem kolem roku 2020, 2025.

