Saúdové se chtějí bavit a země za to chce peníze

Rijád – Zastupující korunní princ Mohammed bin Salmán hodlá Saúdskou Arábii zbavit závislosti na ropě. Jedním z jeho plánů je i sázka na zábavu. Jeho Vize 2030 obsahuje uvolnění kulturní politiky.

Rijád, Saudská Arábie. Ilustrační fotoFoto: čtk

Vláda má liberalizovat pravidla pro kulturní akce a vydělat na tom. Zatím to zní jako pohádka, protože náboženská policie v konzervativní společnosti kontroluje i hlasitost hudby a pokud si místní chtějí povyrazit, tak musí do Dubaje ve Spojených arabských emirátech nebo do Bahrajnu.

Přečtěte si: Trump označil skandál okolo hackerů za hon na čarodějnice

Anmar Fathaldin, který provozuje webové stránky pro prodej lístků na kulturní akce, změnu kurzu schvaluje. Těší se na to, že by mohl vydělávat více peněz a mohl s rodinou vyrazit do kina nebo na koncert. „Když cestuji do zahraničí, je to jako žít normální život," řekl agentuře Bloomberg. S manželkou se může mimo svou rodnou zem procházet bez toho, aby byla celá zahalená. Mohou zajít společně na koncert, s dětmi na pláž. Doma to dělat nemohu. Salmánovy reformy mají dát sunnitské společnosti více svobody. Jedním z opatření je vládní podpora zapojení žen do trhu práce. A také více zábavy pro Saúdy.

Do roku 2020 má v zemi působit až 450 klubů, jež mají nabízet rozmanité kulturní akce. Spotřeba domácností za zábavu by se měla zvednout ze tří na šest procent. Pro srovnání ve Spojených státech to jsou čtyři procenta. Amr AlMadani, který je šéfem nově zřízeného úřadu pro zábavu, tvrdí, že kulturní akce se mají zaměřit na rodinu a islámské hodnoty. Zatím kulturní akce mohou navštěvovat pouze muži s dětmi.

Čtěte také: Mrazy si žádají krutou daň. V Polsku a na Ukrajině zemřelo devět lidí

(frn)