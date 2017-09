Saúdská Arábie dovolí ženám řídit auta, rozhodl o tom král Salmán

Saúdská Arábie dovolí poprvé ve své historii ženám řídit auta. Saúdský král Salmán vydal dekret, který jim umožňuje získat řidičský průkaz. Uvedla to BBC s odkazem na státní Saúdskou tiskovou agenturu.

Saúdská Arábie je v současnosti jediná země na světě, která zakazuje ženám řízení vozidel. Mezinárodní organizace pro lidská práva už řadu let pořádají kampaně za to, aby saúdské ženy směly za volant. Několik žen skončilo v této zemi za mřížemi kvůli tomu, že se odvážily řídit vůz, jiné za to čelily pokutám.

Podle nového dekretu má být do třiceti dnů zřízen ministerský poradní orgán proi řešení této věci. Zrušení zákazu má vstoupit v platnost do června 2018. "Královský dekret bude implementován do ustanovení dopravních předpisů, včetně toho, jak budou vydávány řidičské průkazy pro muže a ženy," uvedla agentura.