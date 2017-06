Saudská Arábie zmařila teroristický útok v Mekce. Jeden z útočníků se odpálil

Pokus o útok doprovázený přestřelkou s bezpečnostními složkami se odehrál jen 200 metrů od královského paláce a 400 metrů od posvátné Velké mešity. Právě na tuto mešitu hodlali fanatici zaútočit. Závěry sdílené na sociálních sítí ukazují údajné místo činu plné trosek z exploze.

Policisté objevili tři teroristické buňky – dvě v Mekce a druhou v nedaleké Džiddě, druhém největším a nejbohatším městě v zemi. V posvátném městě Mekka proto obklíčili jednu z budov ve čtvrti al-Aseelah, kde se ozbrojenci skrývali. Při zásahu nebyl nikdo z bezpečnostních složek zraněn. Mrtvý muž patřil k nejhledanějším teroristům v zemi.

The gun fire and the attack occurred only 200m from the Royal Palace and 400m far from the Holy Mosque in the holy city of Mecca.. #Saudi pic.twitter.com/uhk1Ob6Ttm