Schulz by v přímém souboji Merkelovou výrazně porazil

Informace vyplývá to z průzkumu Politbarometer veřejnoprávní televizní stanice ZDF. Značně ve stejné anketě posílila i pozice celé sociální demokracie. Martin Schulz by Angelu Merkelovou v přímé volbě výrazně porazil.

Zatímco předsedkyni konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Merkelovou by za kancléřku znovu chtělo 38 procent dotázaných, Schulze by si jich po volbách v čele německé vlády dokázalo představit 49 procent. Zatímco na konci ledna měl v podobném průzkumu bývalý předseda Evropského parlamentu náskok čtyř procentních bodů (44 ku 40 procentům), v dnes zveřejněné anketě už Merkelovou a Schulze dělí procentních bodů jedenáct.

Odlišné je ale hodnocení hlavních kandidátů na německého kancléře v některých dalších ohledech. Větší znalost problematiky vedení státu přisuzují dotázaní jednoznačně Merkelové (34 ku deseti procentům pro Schulze). Současnou kancléřku považují respondenti také za důvěryhodnější (23 ku 20 procentům). I když v celkovém hodnocení dává přednost většina jasně Schulzovi, 71 procent dotázaných si stále myslí, že kancléřka Merkelová svou práci dělá spíše dobře.

V souvislosti s nominací Schulze do čela své kampaně před zářijovými parlamentními volbami si oproti dřívějšku výrazně polepšila i samotná SPD, která se v posledních týdnech drží v různých průzkumech kolem třiceti procent. Také anketa Politbarometer stanice ZDF jí přisuzuje 30 procent hlasů, sesterské strany CDU a CSU by přitom nyní dosáhly na 34 procent. Do parlamentu by se podle průzkumu dostali ještě Zelení (devět procent), postkomunistická strana Levice (sedm procent) a vrátila by se do něj i liberální FDP (šest procent). Oproti jiným průzkumům, kde se drží kolem 12 procent, by podle ankety ZDF pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) od voličů dostala jen deset procent hlasů.

Pokud by se o složení Spolkového sněmu hlasovalo už nyní, vládla by i v následujících letech podle agentury DPA zřejmě velká koalice křesťanských a sociálních demokratů. Na uvažovanou rudo-rudo-zelenou koalici (SPD, Levice, Zelení) by levicovým stranám počet získaných mandátů nestačil.