Schulz kancléřem? Životopis má jako z politického thrilleru

Angela Merkelová má silného soupeře v zápase o kancléřství. Martin Schulz, příští šéf SPD, je mužem s téměř holywoodským příběhem.

Martin Schulz.Foto: ČTK/AP/Alastair Grant

Pochází ze skromných poměrů. Dokonce ani nemá maturitu. Stačil se vyučit jen knihovníkem. Zato však hovoří anglicky, francouzsky, italsky, španělsky a dokonce nizozemsky. Neskrývá, že se v mládí utkal s těžkým protivníkem – alkoholismem. Dokonce plánoval sebevraždu. Vyléčil se a už 37 let se nedotkl pití.

Rozhodnutí nekandidovat napodruhé do čela Evropského parlamentu a vrátit se po dvaceti letech do domácí politiky vypadalo pošetile. Pozice kancléřky Angely Merkelové se i přes problémy s uprchlíky na sklonku roku 2016 jevila jako neotřesitelná.

PRŮZKUM: MÍŘÍ SPD K VOLEBNÍ VÝHŘE?

Jenže sociální demokracie Schulze nominovala 29. ledna Schulze jako volebního lídra a začaly se dít věci. Podle týden starého průzkumu televize ARD by v přímé volbě (kancléře ale volí Bundestag) Schulz porazil Merkelovou poměrem 50 ku 34 procentům. Před jeho nominací by v přímé volbě oba dostali shodně po 41 procentech.

Posiluje i sociální demokracie (SPD). Před týdnem jí průzkumy přisoudily 28 procent, nejvíce v současném volebním období. Polovina dotazovaných by navíc ráda viděla kancléře z SPD. Včerejší průzkum agentury Insa pro deník Bild však přinesl překvapivý zvrat. SPD by získala 31 procent, o čtyři více než před týdnem. Křesťanskodemokratická unie (CDU) a sesterská Křesťanskosociální unie (CSU) by socialistům podlehly těsně se 30 procenty. SPD naposledy vyhrála volby před 15 lety. Odborníci upozorňují, že preference stran se mohou ještě mnohokrát změnit oběma směry. Schulzovou šancí je jistá únava z Merkelové. Kancléřka, kterou včera koalice CDU/CSU již počtvrté nominovala do voleb, je ve funkci hlavy vlády 12 let. V německých dějinách to výjimečné. Konrad Adenauer vedl zemi 14 let, Helmuth Kohl byl kancléřem dokonce 16 roků.

ANGELU MERKELOVOU MÁ DOBŘE PŘEČTENOU

Schulzovy nevýhody? Dvě dekády prožil v Evropském parlamentu. Tam mu někdy vyčítali, že nebyl šéfem všech, ale hájil zájmy své frakce. Pro Martina Schulze hovoří dostatečné sebevědomí, s jakým do zápasu o kancléře vstoupil. „Chci být kancléř!" deklaroval naprosto jasně. Neprofiluje se jako někdo, kdo vzal roli vyzývatele jen ze slušnosti a do počtu. „Pracoval jsems Angelou Merkelovou déle než kdokoli jiný mimo její stranu. Mám ji nastudovanou, znám ji," zdůrazňuje muž, který je horkým kandidátem na křeslo předsedy SPD na březnovém sjezdu.

Schulz si nebuduje pozici na euroskepticismu, nechce se zalíbit populistům, například z Alternativa pro Německo (AfD). Je zastáncem silné unie. Sám sebe vykresluje jako outsidera, který může přivést do německé politiky průvan. Na to voliči slyší.

Znalci německé politiky tvrdí, že jeho předností je, že se nepodílel na nevýrazné politice SPD, která se pohybuje roky ve stínu Angely Merkelové. Schulz se prezentuje jako politik se skromným zázemím a tím se vymezuje vůči stávajícím elitám.

