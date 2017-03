Schwarzenegger a Trump se střetli kvůli televizní show

Americký herec Arnold Schwarzenegger ukončil účinkování v televizní show The New Celebrity Apprentice, v níž jako moderátor vystřídal prezidenta Donalda Trumpa. Ten se do herce dnes opřel, že z pořadu neodešel dobrovolně, ale kvůli špatné sledovanosti.

dnes 08:45 SDÍLEJ:

Schwarzenegger a Trump se střetli kvůli televizní showFoto: ČTK

"Spojitost této show s Trumpem vzbuzuje v lidech špatný dojem a oni se jí pak nechtějí účastnit," řekl ke svému odchodu Schwarzenegger. Herec a bývalý guvernér Kalifornie dodal, že klidně bude znovu pracovat s televizí NBC i producentem Markem Burnettem, ale na jiné show, která "nebude nést tohle břímě". Přečtěte si: Ve Španělsku rozbili drogový gang, zabavili 2,4 tuny kokainu Na to reagoval Trump dnes na svém twitterovém účtu. "Arnold Schwarzenegger neodešel z pořadu Apprentice dobrovolně, byl donucen špatnou sledovaností, ne mnou. Smutný konec skvělé show," napsal americký prezident. Telezive NBC nicméně zatím neoznámila, zda bude pořad pokračovat s jiným moderátorem. Schwarzenegger začal moderovat novou řadu oblíbené soutěže poté, co z ní Trump odešel kvůli volební kampani. Zůstal nicméně jejím výkonným producentem. Nová série se Schwarzeneggerem ale měla nižší sledovanost, což kritizoval Trump už minulý měsíc. Na twitteru napsal, že Schwarzenegger "odvedl velmi špatnou práci jako guvernér Kalifornie a ještě horší v pořadu The Apprentice, ale alespoň se hodně snažil." Nenechte si ujít: Polská vláda navrhla do čela EU vlastního kandidáta místo Tuska

Autor: ČTK