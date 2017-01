Sedlák, co hostí uprchlíky: „Raději se nechám zavřít, než bych zavíral oči!"

Francouzský zemědělec na hranicích s Itálií pomáhá uprchlíkům. Tím porušuje francouzské zákony a hrozí mu vězení. Verdikt má padnout v únoru.

SEDLÁK CEDRIC HERROU (uprostřed) , který pomáhá imigrantům po překonání hranic, před soudní budovou v Nice. Pro některé podivín, pro jiné hrdina, pro úřady neposlušný občan. Foto: ČTK/AP

V Evropě je málo míst, jako je toto. Zde se uprchlíci nemusí bát nenávisti starousedlíků. Ve vesničce Breil sur Roya asi 20 kilometrů od hranice s Itálií třicet rodin ubytovává uprchlíky, mnozí pro ně vaří. Učitelky, místní zastupitelé, farmáři.

Drobný zemědělec Cédric Herrou je z nich asi nejznámější. Táhne mu na čtyřicítku, nosí brýle a tvrdí o sobě, že je individualista. Přesto mu přes dvůr za poslední rok a půl prošly stovky uprchlíků. I když tudy dále do Evropy proudí tisíce migrantů, místní z nich strach nemají, uvedl německý týdeník Die Zeit.

Vypustí slepice a spočítá páry bot

Herrou každé ráno, když vypouští slepice na dvůr, jde spočítat boty před provizorním ubytováním, které má pro ilegální návštěvníky připraveno – stany, obytné vozy, stodolu. Okolo Vánoc napočítal patnáct párů bot.

Na snídani mívá plno. Cestu si migranti našli v noci podél železniční tratě od italských hranic. Vyplašení mladíci, někdy rodiny s dětmi, pocházejí především z Eritreje a Súdánu.

Sedí u dřevěného stolu, pijí kávu a jedí sušenky. „Stát selhává, proto musíme my občané pomoci," tvrdí sedlák, který žije z chovu slepic a prodeje olivového oleje.

Vesnička leží jen dvacet kilometrů od italského pobřeží, kde je městečko Ventimiglia. Uprchlíci míří na sever, do Paříže, V. Británie, Německa. Hranice jsou formálně pro uprchlíky už 17 měsíců uzavřené. Železnice podél řeky Roya nabízí alternativu. Projde se tunelem a jste ve Francii. Pokud je chytí francouzská policie, vrací je do Itálie. Uprchlíci to zkoušejí tak dlouho, až projdou. Hra na kočku a myš je pro lidi, co nemají co ztratit, úspěšnou strategií. Lidé v údolí Roya tuto politiku považují za nesmyslnou. U sedláka vaří dvě ženy z vesnice, aby lidé dostali teplé jídlo.

Hrozí mu pokuta, jako kdyby pašoval lidi

Herrou nesmí využívat práci uprchlíků, protože by to mohlo být považováno za ilegální zaměstnávání. Už nyní je obviněn z napomáhání nelegálním migrantům při vstupu do země. V krajním případě mu hrozí pětileté vězení a pokuta ve výši 30 tisíc eur (800 tisíc korun). Je to stejná výše trestu jako pro pašeráky lidí.

Ve Francii je pro mnohé „lidovým hrdinou", který bojuje proti nesmyslným zákonům. V listopadu před soudem v Nice farmáře podpořily stovky lidí. Lednové líčení bylo odročeno na desátého února, kdy se čeká vynesení rozsudku. Státní zástupce požaduje trest osmi měsíců podmíněně a zákaz řízení.

Herrou pro rozhlasovou stanici France Info řekl, že raději bude uvězněn jako svobodný muž, než aby žil s tím, že bude před uprchlíky zavírat oči. Státní zástupce tvrdí, že zneužívá soudu jako politické platformy, aby ospravedlnil své činy.

(frn)