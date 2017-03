Sedm let vězení kvůli SMS? Putin odsouzenou ženu propustil na svobodu

Oksana Sevastidiová z jihoruského letoviska Soči, odsouzená loni na sedm let do vězení za krátkou textovou zprávu odeslanou před lety do Gruzie a omilostněná tento týden ruským prezidentem, vyšla dnes ráno na svobodu.

Vladimír PutinFoto: ČTK/AP/Grigory Dukor

"Oksana právě vyšla z věznice," řekl advokát Jevgenij Smirnov agentuře Interfax. Již dříve uvedl, že jeho klientka, která se považuje za zcela nevinnou, se hodlá domáhat úplného zrušení odsuzujícího rozsudku u nejvyššího soudu. Ten by se měl případem zabývat příští týden. Čtěte také: Nežádoucí osoba. Turecká ministryně byla vykázána z Nizozemska Sevastidiová - navzdory gruzínskému příjmení rodačka z Uralu - inkriminovanou "esemesku" odeslala v roce 2008, krátce před tím, než Rusko svedlo válku s Gruzií o odštěpenecké provincie Jižní Osetii a Abcházii, jejichž nezávislost na Tbilisi následně Moskva uznala. Oksanina matka vylíčila v listu Moskovskij komsomolec, že dceřin známý, Gruzínec Timur Buskadze, tehdy poslal SMS otázkou "Oksano, co se u vás děje, na nádraží jsou tanky?". V té době totiž po trati vedoucí přes Soči projížděly transporty s vojenskou technikou, což mohli všichni vidět. A Oksana odpověděla: "Dřív tu stály, teď nevím." Kvůli tomuto vzkazu se citla ve vězení. Oksana byla odsouzena loni v březnu, skoro osm let po odeslání zprávy; tehdejší její obhájce nechal uplynout lhůtu pro odvolání, aniž by cokoli podnikl. Rozsudek vyvolal kritiku ze strany ochránců lidských práv. Nevládní organizace Memorial, kterou Sevastidiová požádala o pomoc, ji označila za politického vězně. V prosinci dostal Putin na své tiskové konferenci otázku na tento případ a slíbil, že se o věc bude zajímat, protože se mu rozsudek jevil přehnaně přísný. "Napsala jen to, co viděla a co viděl každý, nemohlo tedy jít o žádné velké tajemství," poznamenal. Putinův výnos o omilostnění zveřejnil Kreml 7. března. Nepřehlédněte: Policie uzavřela obchodní centrum v Essenu. Kvůli hrozbě útoku

