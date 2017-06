Sedmiletý chlapec musel sledovat popravu stětím. Rodiče dostali 10 let

Rakouský soud vyměřil dvěma rodičovským párům trest deseti let vězení za to, že donutily své děti žít v Sýrii na území kontrolovaném Islámským státem a ukazovaly jim videa poprav organizovaných islamisty.

Oba páry z rakouského Grazu odcestovaly v prosinci 2014 do Sýrie se svými osmi dětmi. Nejmladšímu z nich byly dva roky. Rodiny se ubytovaly u extremistických islamistických skupin a nutily děti sledovat nahrávky nejrůznějšího násilí, včetně exekucí. Sedmiletého chlapce dokonce jeho rodiče přinutili naživo sledovat popravu stětím.

Jeden z obžalovaných , 49letý Hasan, odmítl, že by byl členem IS a v Sýrii prý pracoval jako masér a ošetřovatel zraněných bojovníků Islámského státu. „V mešitě v Grazu jsem slyšel, že v Sýrii mohu žít v souladu s islámem, ve svobodě pro muže a děti," řekl už během vyšetřování případu. Na území IS chtěli rodiče strávit deset až dvanáct dní. Jejich pobyt se však prodloužil až do dubna 2016. Potom opustili Sýrii a odjeli do Turecka. Turecké úřady je vyhostily do Rakouska a děti byly předány do ústavní péče.

Čtveřice – Hasan O., jeho žena Kata, Enes S. a jeho manželka Michaela - byla obviněna z příslušnosti k teroristické organizaci a z týrání a zanedbávání dětí. Soud potrestal tři ze čtyř obžalovaných na deset let vězení, Michaela S. dostala o rok méně. Všichni, kromě Michaely, která je rodilá Rakušanka a k islámu konvertovala, pocházejí z Bosny, ale mají rakouské občanství.

Soudce řekl, že „rakouský stát nemůže něco podobného akceptovat". Rakousko bylo zatím ušetřeno teroristických útoků organizovaných Islámským státem, nebo útoků, jejichž pachatelé se k idejím IS hlásili. Přesto kolem 300 rakouských občanů odcestovalo od začátku občanské války do Sýrie, což je v přepočtu na obyvatele jeden z nejvyšších poměrů v rámci zemí EU. Rakousko má kolem 8,7 milionu obyvatel.