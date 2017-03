Šéf americké diplomacie Tillerson zahájil návštěvu Číny

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson po dnešním jednání se svým čínském protějškem prohlásil, že se s Wang I shodli na společném úsilí přimět severokorejskou vládu, aby změnila své dosavadní zaměření na realizaci jaderných a raketových programů. Podle agentury Nová Čína obě strany připravují schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějška Si Ťin-Pchinga.

Rex Tillerson.Foto: ČTK/AP

Tillerson dnes zahájil návštěvu Číny, kde má jednat nejen o kontroverzním severokorejském jaderném a raketovém programu, ale také o americko-čínských obchodních vztazích či o sporné snaze Pekingu převzít kontrolu nad Jihočínským mořem.

"Budeme spolupracovat s cílem zjistit, zda můžeme přesvědčit vládu v Pchjongjangu, aby změnila postoj… a ustoupila od vývoje jaderných zbraní," citovala šéfa americké diplomacie agentura AFP.

Wang, který rozhovor s Tillersonem označil za "upřímný, pragmatický a produktivní", podle agentury Reuters poznamenal, že k vyřešení problému kolem Severní Koreje musí být použity výhradně diplomatické prostředky.

Tillersonova návštěva je poslední zastávkou třídenní cesty, kterou ministr zahájil v Japonsku a která pokračovala v Jižní Koreji. Šéf americké diplomacie podle agentury AP dnes řekl, že USA usilují o pozitivní vazby založené na politice bez konfrontace a konfliktů a na vzájemném respektu.

Nenechte si ujít: Množte se, jste budoucnost Evropy! Erdogan pobídl Turky v Evropské unii

V pátek Tillerson v Soulu pohrozil preventivní vojenskou akcí proti Severní Koreji v případě, že by pocit ohrožení její zbrojní aktivitou dosáhl úrovně, že by "bylo nutné jednat".

Wang I minulý týden varoval, že KLDR na jedné straně a Jižní Korea s USA na straně druhé jsou jako dva zrychlující se vlaky, které jedou proti sobě a žádný nejeví zájem uhnout. "Otázka zní: Jsou obě strany skutečně připraveny na čelní srážku?" řekl Wang novinářům. "Naší prioritou je nyní rozsvítit červenou a spustit brzdy u obou vlaků," dodal.

Podle AP to, že Tillerson nevylučuje případný vojenský zásah, je pro Peking znepokojující. Může se o to více obávat kolapsu severokorejského režimu a přívalu severokorejských uprchlíků do Číny.

Přečtěte si: Trumpova ochranka pochybila, přišla o notebook s tajnými daty