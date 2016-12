Šéf Pegidy už v pondělí tweetoval o tuniském pachateli

Praha - Sněmovní volby by v prosinci vyhrálo hnutí ANO s 29,7 procenta hlasů, druhá ČSSD proti říjnu posílila na 16,3 procenta. Podle dnes zveřejněného volebního modelu STEM by se do Sněmovny dostali také komunisté, ODS, lidovci a TOP 09, která zůstává těsně nad pětiprocentní hranicí volitelnosti. Pod ni kleslo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), přiblížilo se k ní hnutí STAN.