Šéfové slovenské veřejnoprávní televize mají pohádkové výplaty

Někteří vysocí manažeři veřejnoprávní RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska) pobírali až osm tisíc euro měsíčně, což je mnohem víc, než má na výplatní pásce předseda slovenského parlamentu nebo slovenský premiér. Jak uvedl slovenský deník Pravda, informace vypluly na světlo měsíc před volbou nového šéfa tohoto média. Jedním z kandidátů je i současný generální ředitel Václav Mika.

Televize výši odměn přiznala, odmítá však, že by porušila zákon. Mika komentoval únik o výši platů jako cílenou kampaň proti jeho osobě a setrvání ve funkci. Podle dokumentů, které se objevily na serveru topky.sk, zatímco řadoví zaměstnanci rozhlasu a televize si musejí vystačit s něco málo přes 800 euro, výplaty vysokých manažerů byly přímo snové. Navíc neodpovídaly zákonu, který striktně určuje maximální mzdy ve veřejnoprávních médiích. A to jak v rámci platových tříd, tak co se týká odměn.

Jak šikovně obejít zákon: smluvní odměna

Vedení RTVS však našlo fígl, jak zákonné nařízení obejít. Vznikl nový druh mzdy – smluvní měsíční výkonnostní odměna. Tak v zákoně uvedená není. Tato výkonnostní odměna pak byla přidělena patnácti manažerům, kteří měli Mikovi pomáhat při rozvoji RTVS na úroveň médií tohoto typu ve vyspělých státech.

Tabulky, kterými se má slovenská televize a rozhlas řídit, povolují členům nejvyššího vedení platy maximálně 3400 eur, a to včetně odměn. Ředitelé oddělení a vedení si ale přišlo takřka na trojnásobek. Jeden z ředitelů pobíral podle topky.sk 8154 eur měsíčně. Oficiální plat ředitele RTVS má být podle zákona čtyřnásobkem průměrné mzdy, to je v současnosti maximálně 3800 eur.

Prezident Kiska bral přes 9 tisíc

Podle majetkových přiznání ústavních činitelů pobíral slovenský prezident Andrej Kiska v roce 2015 za měsíc – i se všemi náhradami a požitky – 9 305 eur. Premiér Robert Fico si přišel – podle oficiálních informací – měsíčně jen na 4856 eur. Předseda Národní rady Slovenska má okolo 4 000 eur. Pro porovnání – řada z manažerů v RTVS, kteří spadali pod výjimečný mzdový režim, pobírali k 7 tisícům eur.

Plat řadového zaměstnance RTVS se po valorizaci v roce 2015 dostal lehce nad hranici 800 eur. Vedení RTVS se proto snažilo výši odměn před veřejností tajit. Bylo sice možné vysoké platy legalizovat během kolektivních jednání s odbory, ale manažeři se obávali, že tak vysoké platy by vyvolaly nespokojenost řadových pracovníků rozhlasu a televize.

Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že v jedné z dohod o vykonání práce bylo nejmenovanému manažerovi za osm hodin vyplaceno 960 eur – měsíční plat by tak odpovídal výši 20 tisíc eur.