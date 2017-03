Senát možná vyslechne agenta, který ví o kompromitující složce na Trumpa

Výbor amerického Senátu pro tajné služby zvažuje možnost, že požádá o svědectví bývalého agenta britské rozvědky Christophera Steela, který loni informoval americkou rozvědku o údajném kompromitujícím materiálu na budoucího prezidenta Donalda Trumpa. Oznámila to ve čtvrtek televize NBC News. Kompromitující dokumenty měla shromažďovat ruská tajná služba, aby Trumpa vydírala.

Podle bývalého agenta MI6 Steela má ruská tajná služba důkazy o sexuálních dobrodružstvích Trumpa v moskevském hotelu a o tajných schůzkách jeho spolupracovníků s ruskými činiteli. Informaci o existenci kompromitujícího materiálu dostal podle médií Trump počátkem letošního roku od šéfů amerických tajných služeb.

Zpráva o existenci dokumentu, jehož obsah je neprověřený a podle mnohých i nedůvěryhodný, se díky televizi CNN dostala v lednu na veřejnost a web BuzzFeed všech 35 stran kompromitujícího materiálu zveřejnil. Obě média si za svůj postup vysloužila tvrdou kritiku Bílého domu.

Televize NBC News dnes uvedla, že americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) považoval Steela za natolik důvěryhodnou osobu, že mu loni v říjnu vyplácel odměnu za prověření Trumpových ruských kontaktů. Steele ale prý nebyl s postupem FBI spokojen a spolupráci přerušil.

Nyní se Steele z obavy o svou bezpečnost skrývá v Evropě a není jasné, zda by byl na slyšení do Washingtonu ochoten přijet, konstatuje americká televize. Schůzka by se proto mohla uskutečnit na jiném místě.

