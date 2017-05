Senátor McCain: Putin je větší hrozbou pro svět než Islámský stát

V loňském roce vzniklo více než 2200 firem, které podnikají v oblasti stravování a pohostinství, což je nejvíce za posledních pět let. Jedním z důvodů může být zavedení elektronické evidence tržeb (EET). Na druhou stranu za posledních pět let ubylo v oboru tisíc živnostníků. Vyplývá to z informací poradenské společnosti Bisnode.